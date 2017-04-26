خلف: تقرير الأمم المتحدة المسحوب هو “الأهم في تاريخها”

الاصلاح نيوز-

قالت الأمينة التنفيذية السابقة لـ’لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا’ (إسكوا) ريما خلف، ، ان التقرير المسحوب والمتعلق بالقضية الفلسطينة ونظام الفصل العنصري الاسرائيلي، أهم التقارير التي اصدرتها المنظمة.

وقالت خلف التي استقالت من منصبها على خلفية سحب تقرير دولي يتهم الكيان الصهيوني بممارسة الاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني ان نتائج التقرير فاقت تلك المرصودة في جنوب افريقيا، والمعروفة بـ ‘الأبارتايد’ (وهو نظام الفصل العنصري الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا منذ العام 1948 ولغاية الفترة ما بين 1990 و1993).

وأوضحت خلف، خلال القاء الخاص الذي استضافت نقابة المهندسين الاردنيين وبنتظيم ‘لجنة المهندسات الأردنيات’ أن المارسات العنصرية التي تنفذها اسرائيل ضد الفلسطينيين غير مسبوقة، وتعدت وجودهم في الداخل لاحقتهم الى الخارج.

واستعرضت الأمينة المستقيلة من منصبها أخيراً، نقاط عدة توصل لها التقرير، بالاضافة الى قرارات دعت الى تطبيقها من قبل المجتمع الدولي لانهاء نظام الفصل العنصري الاسرائيلي.