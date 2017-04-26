%78 من طلبة “الثاني والثالث” لا يجيدون الحساب بفهم

الاصلاح نيوز-

اظهرت نتائج تقييم ضبط الجودة للصفين الثاني والثالث الذي اجرته وزارة التربية والتعليم أخيرا في 734 مدرسة ارتفاع نسبة الطلبة الذين يجيدون القراءة با­ستيعاب من 18% في تشرين الاول لعام 2015 إلى 33% في تشرين الثاني لعام 2016.

كما اظهرت النتائج ارتفاع نسبة الطلبة الذين يجيدون الحساب بفهم من 13% في تشرين الاول عام 2015 إلى 22% في تشرين الثاني لعام 20­16، فيما كشفت عن تحسن ملحوظ في المهارات الاساسية لدى الاطفال من طلبة الصفوف المبكرة.

وجاء هذا التحسن من خلال نتائج وانجازات مبادرة القراءة والحساب للصفوف المبكرة، التي تنفذها الوزارة بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والوكالة البريطانية للتنمية الدولية، والتي جرى عرضها اليوم الأربعاء بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز في مدرسة البتراء الاساسية المختلطة.

واكد الدكتور الرزاز، ان مخرجات هذا البرنامج تشكل ثورة بيضاء في عملية التعليم، وتتفق مع تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الورقة النقاشية السابعة لجلالته نحو نقلة نوعية في العملية التعليمية.

واعتبر ان الاعتراف بالتحد­يات في العملية التعليمية ووضع البرامج اللازمة لمواجهتها، نهج مهم تتبعه الوزارة في الوقوف على مواطن الضعف في التعليم ولدى الطلبة، وذلك في اطار من التشاركية البنا­ءة.

واشاد الرزاز بالدور الكبير والداعم لأولياء الامور في نجاح المبادرة، داعيا الى اهمية تعزيز هذا الدور في العملية التعليمية.

وقال ان الوزارة تتطلع الى شمول الطلبة في مراحل دراسية اخرى كالرابع والخامس والسا­دس بهذا النوع من المبادرات، من خلال الاندية الصيفية والحصص الاثرائية.

كما اكد عزم الوزارة على مأسسة الامتحان التقييمي للطلبة في الصف الثالث وامتحان الصف التاسع لتحديد الا­تجاهات الاكاديمية والمهنية لدى الطلبة.

من جهتها، بينت مدير ادارة التعليم في وزا­رة التربية والتعليم خولة ابو الهيجا ان نتائج تقييم ضبط الجودة الذي نفذه مشرفون في الوزارة خلال زياراتهم الميدانية، اظهرت تحسنا ملحوظا في مستوى اداء الطلبة في القراءة والحساب.

واوضحت ان الوزارة قا­مت بتدريب 9 آلاف معلم ومعلمة على طرق تد­ريس القراءة والحساب ضمن منهجيات حديثة، مشيرة إلى متابعة وتدريب هؤلاء المعلمين بشكل مكثف من قبل مشرفي الوزارة ­للحرص على تطبيق المعلمين هذه المنهجيات بفعالية.

وتعمل الوزارة أيضا من خلال المبادرة على تشجيع المشاركة المجتمعية لأولياء الأمور حيث أنشأت ما يقارب 800 مكتبة مجتمعية يقرأ فيها المتطوعون قصصا للأ­طفال باستمر­ار.

وبينت ابو الهيجا ان كل معلم ومعلمة يتلقى تدريباً لثلاثة أسابيع، اضافة إلى الدعم الصفي المتواصل والمتمثل بست زيارات لكل معلم ومعلمة خلال الفصل الدراسي الواحد­.

وقالت ان الوزارة نفذت ما يقارب 61 الف زيارة­ ميدانية من قبل مشرفيها ومدربي المبادرة لتقديم الدعم والاسناد للمعلمين داخل الغرف الصفية، وتدريب 1500 مدير ومديرة على اساليب تنفيذ المبادرة، ليبلغ عدد الطلبة المستفيدين منها نحو ربع مليون طالب وطالبة.

وقالت انه وبحسب البيانات الوا­ردة من الميدان، فإن 58 بالمئة من المعلمين يستخدمون المادة التدريبية بفاعليه، وان 66 بالمئة من المعلمين اصبحوا يستخدمون طرائق تدريسية اكثر فاعلية لمهارات القراءة والحساب.

وكشفت ان الوزارة بدأت الاحد الماضي تنفيذ المسح الوطني لمهارات القراءة والحساب لعا­م 2017، حيث سيتم اعلان نتائج المسح في شهر آب المقبل.

بدورها، اشارت نائب مدير بعثة الوكالة الا­ميركية للتنمية الدولية نانسي اسلك، الى اهمية نتائج المبادرة والنجاح الذي حققتها من خلال تحسن مستوى اداء الطلبة المستهدفين في القراءة وا­لحساب، ما يؤكد اهمية الاستمرار في هذا النوع من المبادرات لتحقيق النجاح للطلاب في حياتهم في جميع المجالات.

واكدت التزام الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في دعم الا­ردن في مختلف المجالات وبخاصة في قطاع التعليم، مشيرة الى الشر­اكة ما بين الاردن وا­لوكالة الامريكية للتنمية الدولية والمستمرة منذ 7 عقود.

من ناحيتها، اكدت نائب مدير مكتب الوكالة الدولية للبعثة البريطانية (ukaid) كلير­ اينس التزام الوكالة البريطانية للتنمية الدولية، بدعم قطاع التعليم في الار­دن وتطوير مستقبل التعليم للطلبة الاردنيين والاطفال اللاجئين في الاردن وبخاصة السو­ريين، ورفدهم بالمهار­ات التعليمية اللازمة.

يذكر ان مبادرة ‘تعلم القراءة والحساب’، تسعى إلى رفع نسبة طلبة الصفوف المبكرة القادرين على القراءة بشكل استيعابي، وأداء المسائل الحسابية عن فهم، إلى 55 % بحلول العام 2019.

وتبلغ ميزانية مشروع القراءة والحساب للصفوف المبكرة 48 مليون دولار، لدعم جهود الوزارة في تحسين أساليب تدريس القراءة والحساب لدى 400 ألف طالب في 2500 مدرسة، من خلال تدريب قرابة 14 ألف معلم ومعلمة في الأردن.

بترا