المستقلون النشامى والعودة يقصون الإسلاميين ويحصدون غالبية مقاعد ( تنفيذية اتحاد الاردنية )

-الاصلاح نيوز

حصد التحالف الوطني ، انتخابات اللجان الدائمة في اتحاد طلبة الجامعة الأردنية ، حيث انتخب اعضاء اتحاد طلبة الجامعة اليوم الثلاثاء ، رؤساء اللجان الدائمة في الاتحاد .

وقلب التحالف الوطني “الطاولة” على الإسلاميين بحصدهم لـ (سبعة) مقاعد ، من أصل عشرة ( مقاعد تنفيذية اتحاد طلبة الجامعة الأردنية) .

وتاليا أسماء الفائزين من التحالف الوطني:

القضايا الطلابية .. حارث الختالين

البحث العلمي: فراس كردش

العمل التطوعي: فراس دهامشة

اللجنة المالية:عمر دودين

علاقات عامة: يزن قفيشة

وتأجيل النشاطات الطلابية