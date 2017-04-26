المستقلون النشامى والعودة يقصون الإسلاميين ويحصدون غالبية مقاعد ( تنفيذية اتحاد الاردنية )

-الاصلاح نيوز
حصد التحالف الوطني ، انتخابات اللجان الدائمة في اتحاد طلبة الجامعة الأردنية ، حيث انتخب اعضاء اتحاد طلبة الجامعة اليوم الثلاثاء ، رؤساء اللجان الدائمة في الاتحاد .
وقلب التحالف الوطني “الطاولة” على الإسلاميين بحصدهم لـ (سبعة) مقاعد ، من أصل عشرة ( مقاعد تنفيذية اتحاد طلبة الجامعة الأردنية) .
وتاليا أسماء الفائزين من التحالف الوطني:
القضايا الطلابية .. حارث الختالين
البحث العلمي: فراس كردش
العمل التطوعي: فراس دهامشة
اللجنة المالية:عمر دودين
علاقات عامة: يزن قفيشة
وتأجيل النشاطات الطلابية