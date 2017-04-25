تكفيل مديرة حضانة أساءت لطفلةالطفلة الباكية

الاصلاح نيوز-

افرجت الاجهزة الامنية ، الثلاثاء ، عن مديرة حضانة ، اوقفت في وقت سابق اثر شريط فيديو لطفلة تبكي على مدخل الحضانة ، بعد تكفيلها .وقال مقربون من المديرة لـ “خبرني” ان المحامي المكلف من قبلها ، نجح في تكفيل المحامية لحين استكمال اجراء محاكمتها والتحقيق معها.وكان مدعي عام عمّان قرر ايقاف مديرة الحضانة في سجن الجويدة على ذمة التحقيق بالقضية.وتواجه مديرة الحضانة 3 تهم ، قد تصل عقوبتها للسجن لمدة تتراوح بين الثلاثة أشهر والعامين في حال ادانتها .وكانت وزارة التنمية الاجتماعية فتحت تحقيقا في شريط الفيديو المتداول ، بعدما اثار غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ، وقررت اغلاق الحضانة.