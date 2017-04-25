الأردن يستورد 145 مليون دينار مستحضرات تجميل

الاصلاح نيوز-

ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من مستحضرات التجميل والتطرية بنسبة 13.4 % العام الماضي لتصل إلى 145.09 مليون دينار مقارنة مع 128.01 مليون دينار في العام 2015 ؛ وفقا للأرقام الصادرة على موقع دائرة الاحصاءات العامة.

وتعتبر قيمة مستوردات المملكة من مستحضرات التجميل العام الماضي هي القيمة الأعلى منذ خمسة أعوام.

ويندرج تحت بند مستحضرات التجميل، التي تستوردها المملكة؛ الزيوت العطرية، الراتنجات (ريزينويد)، المياه المقطرة والمحاليل المائية من زيوت عطرية معدة لأغراض طبية، زيوت عطرية أخرى (وإن كان التربين منزوعا منها) بشمعها أو بدونه، مواد عطرية تعرف بالـ”رزينويد”، وزيوت عطرية مركزة في شحوم.

وكانت قيمة مستوردات المملكة من مستحضرات التجميل تبلغ في العام 2014 نحو 121.18 مليون دينار مقارنة مع نحو 112.7 مليون دينار في 2013، في حين كانت تبلغ قيمتها 104.14 مليون دينار في العام 2012.

ومن أهم الدول التي تستورد منها المملكة مستحضرات التجميل؛ المملكة المتحدة، فرنسا، الهند، ألمانيا، الصين، وجنوب أفريقيا، وتركيا، واندونيسيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وتستورد المملكة أيضا من السعودية، أستراليا، مصر، فلسطين، العراق، إيطاليا، سورية، لبنان، الكويت، وسلوفينيا.

ويضاف إلى ذلك عطور ومياه تجميل (تواليت)، مستحضرات تجميل الشفاه، مستحضرات العناية بأظافر الأيدي والأقدام، مستحضرات تجميل أو زينة، ومستحضرات للعناية بالبشرة غير مذكورة، أو داخلة في مكان آخر، على شكل مساحيق، وإن كانت مضغوطة، شامبو، مستحضرات لتجعيد الشعر أو تمليسه، ملمعات الشعر، مستحضرات للعناية بالشعر، منظفات الأسنان، ومزيلات الروائح الجسدية والعرق، أملاح الحمام المعطرة ومستحضرات الاستحمام الأخرى، الاغربتيت ومستحضرات أخرى عطرة تعمل بالحرق، محاليل للعدسات اللاصقة أو للأعين الاصطناعية، مستحضرات أخرى للتطرية والتجميل، غير مذكورة ولا مدرجة في مكان آخر.

وشكلت قيمة مستودرات المملكة من تلك المستحضرات العام الماضي نحو %1.06 من إجمالي المستوردات والتي بلغت نحو 13.63 مليار دينار.

وأما بالنسبة لصادرات المملكة من مستحضرات التجميل والتطرية ؛ من ضمنها العطور ومنتجات البحر الميت ؛ فقد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6.5 % إلى 20.063 مليون دينار مقارنة مع 18.836 مليون دينار في العام 2015.