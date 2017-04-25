إربد: وفاة طفل غرقا بمسبح في المخيبة

الاصلاح نيوز-

قضى طفل (14 عاما) غرقا في منطقة حمة المخيبة الفوقا التابعة لبلدية خالد بن الوليد في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، أثناء استجمامه بالمياه المعدنية في إحدى الاستراحات الشعبية.

وقال متصرف لواء بني كنانة زياد الرواشدة انه تم اسعاف الطفل لمستشفى معاذ بن جبل في لواء الاغوار الشمالية وهو بحالة حرجة، لكنه ما لبث ان فارق الحياة، موضحا ان الوفاة تنذر بخطورة بقاء المسابح الشعبية دون ترخيص قانوني لجهة توفير منقذين واستيفائها لاشتراطات السلامة العامة والنظافة وغيرها.

ودعا بلدية خالد بن الوليد الى القيام بواجبها لجهة ترخيص الاستراحات الشعبية حفاظا على السلامة العامة واتخاذ كل ما يلزم لاجبار اصحاب تلك المسابح لاستيفاء وتوفير جميع الاشراطات ذات الصلة.-(بترا)