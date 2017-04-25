الإعدام لقاتل “حماه” الذي رفض اعادة زوجته له

الاصلاح نيوز-

قضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الثلاثاء بإعدام قاتل ‘حماه’ الذي رفض اعادة زوجته التي تركت منزله.

وفي تفاصيل الجريمة فان المتهم زوج ابنة المغدور ونتيجة لخلافات عائلية نشبت بين المتهم وزوجته غادرت لمنزل والدها المغدور في مدينة معان .

وجرى الاتفاق على الطلاق حيث ذهبوا معا للمحكمة الشرعية لإتمام اجراءات الطلاق الا انه لم يستكمل اجراءاته الرسمية.

وحاول المتهم اعادة زوجته لبيته وعدم اكمال اجراءات الطلاق الا ان والدها رفض.

وفي يوم الحادثة ذهب المتهم لمكان عمل المغدور الذي يعمل حارسا ليليا لإحدى الشركات بعد ان احضر معه سلاح ‘بمب اكشن’ من قريب له بعد ان اوهمه ان يحتاج السلاح من اجل التخلص من مجموعة كلاب في مكان عمله.

وطلب من ابنه الطفل ان يشتري له عتادا للسلاح الناري، وبعد تجهيزه لسلاحه ذهب لمكان عمل المغدور الذي كان يجلس في غرفته، ونادى عليه ففتح المغدور الباب وخرج وما ان شاهد المتهم قال له على الفور سأعيد لك زوجتك فباغته المتهم بطلقتين اصابتاه فسقط ارضا ثم اطلق رصاصة اخرى وهم بمغادرة المكان، واذ بابن صاحب الشركة التي يعمل بها المغدور يدخل للشركة وبرفقته آخران وتحت تهديد السلاح طلب منه ايصاله لمكان سكنه حيث اعاد البندقية لصاحبها وذهب لعمله الى ان ألقي القبض عليه.

وقالت المحكمة في جلستها التي ترأسها القاضي ماجد الرفايعة وعضوية القاضيين محمد البلوش ونواف السمارات وحضور مدعي عام الجنايات احمد الكناني ان قتله كان بسبق اصرار وتصميم مسبق وانه اعد العدة وجهز عتاده لارتكاب الجريمة وعليه قضت المحكمة بإدانته بجناية القتل العمد .