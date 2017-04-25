الدكتور كمال يفتتح معرض فيلادلفيا السادس للكتاب

الاصلاح نيوز-

أشاد الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار جامعة فيلادلفيا بمعرض الكتاب الثقافي السادس وفعالياته ودور النشر المشاركة فيه وما تضمنه من كتب ومعارف حديثة في المجالات المختلفة الذي تنظمه دائرة المكتبة ومصادر المعلومات .

جاء ذلك خلال افتتاح معالي الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار جامعة فيلادلفيا أسبوع المكتبة الثقافي السادس بحضور الأستاذ الدكتور محمد أمين عواد رئيس الجامعة بالوكالة ومستشار الرئيس والعمداء وجمع من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة .

وتجول الدكتور مروان كمال في أرجاء المعرض الذي ضم جناحاً خاصاً لدائرة المكتبة ومصادر المعلوماتاشتمل بروشورات تعريفيةورسوماً بيانية تظهر تقدم وتطور المكتبة في كافة المجالات، وزاوية خاصة بالكتب السنوية واصدارات الجامعة ومنشوراتها ومجلاتهاالثقافية، وحرصت دائرة المكتبة ومصادر المعلومات على توفير زاوية خاصة تحتوي على اصدارات الجامعة خصصت للتوزيع المجاني بهدف خدمة وخلق قنوات تواصل مع المجتمع المحلي .

واشتمل المعرض على مشاركة العديد من دور النشر العربية والأجنبية وقواعد البيانات الإلكترونية كما اشتمل المعرض على جناح خاص لوزارة الثقافة وجناحاً لجمعية جرش للحرف اليدوية.

وقال الدكتور عدنان الطوباسي مدير عام المكتبة ومصادر المعلومات أن المعرض سيستمر حتى مساء الخميس حيث يضم كتباً مراجع حديثة في عدد من الحقول المعرفية المختلفة التي تخدم أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة والمكتبة العربية وجمهور القراء .