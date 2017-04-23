إغلاق مسرب من جسر الدوار الثامن لأعمال الصيانة والتعبيد

الاصلاح نيوز-

تقوم أمانة عمان الكبرى وإدارة السير المركزية بإغلاق مسرب من جسر الدوار الثامن، إعتباراً من الساعة العاشرة من مساء يوم غد الاثنين ولغاية الساعة الثانية عشر ظهر يوم بعد غد الثلاثاء للقيام بأعمال صيانة وتعبيد.

وقال مدير الادارة المشتركة في أمانة عمان المهندس محمد الفاعوري انه سيتم اغلاق الجسر فقط باتجاه واحد للقادم من دوار الشعب باتجاه تقاطع النهضة، مشيرا الى انه سيتم وبالتعاون مع ادارة السير المركزية تفريغ حركة السير للقادم من دوار الشعب الى تقاطع النهضة من خلال اشارات “الثامن” وبواسطة مركز التحكم بالاشارات الضوئية.

واشار الى انه بإمكان السائقين سلوك الطرق البديلة بالالتفاف من دوار الشعب الى شارع مكة ، ثم شارع عبدالله غوشة باتجاه شارع المطار او الوصول الى اشارات الثامن دون الحاجة للوقوف على الاشارة والالتفاف يميناً باتجاه شارع حسني صوبر والعودة الى شارع الملك عبدالله الثاني باتجاه تقاطع النهضة.

وتدعو أمانة عمان وادارة السير الاخوة المواطنين الى إتباع الطرق البديلة والالتزام بالشواخص المرورية والتحذيرية والتعليمات التي تصدر عن رقباء السير وأعوان المرور التابعين لامانة عمان المتواجدين في الموقع.-(بترا)