إغلاق نهائي للحضانة المسيئة في عمان وتوقيف مديرتها

الاصلاح نيوز-

اكد مصدر مطلع أن وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة اقر الإغلاق النهائي لحضانة مسيئة في منطقة جبل عمان، والتي تسببت بالإساءة لطفلة دون العامين من عمرها .

وأضاف المصدر أنه تم توقيف مديرة الحضانة لمدة اسبوع وإحالتها إلى المدعي العام بتهمة الاهمال الى قاصر، وكانت ذات الحضانة قد تلقت منذ قرابة اسبوعين انذارا بسبب اسائتها في معاملة احد الاطفال.

وكان ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعا لفيديو طفلة تبكي لمدة طويلة امام مدخل الحضانة التي توجد فيها من دون أن تستجيب ادارة الحصانة لبكائها، وهو ما اعتبر اساءة للطفلة واهمال لها، وقامت وزراة التنمية الاجتماعية بمتابعة الموضوع حيث كانت قد اصدرت امس السبت قرارا مبدأيا بالاغلاق المؤقت للحضانة، قبل ان يقرر م. عزايزة اليوم اغلاقها نهائيا، ولن تفتح مجددا.