تعيين 16 محاميا في الجهاز القضائي ونقل آخرين (أسماء)

الاصلاح نيوز–

اجرى المجلس القضائي اليوم الاحد تشكيلات قضائية محدودة شملت تعيين 16 محاميا في السلك القضائي من الذين فازوا في المسابقة القضائية التي اجريت مؤخرا، كما شملت نقل ستة قضاة من محاكم مختلفة.

واشار المجلس في قراره الصادر في الجلسة التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيسه رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل انه استنادا لقانون استقلال القضاء فانه تقرر تعيين 16 قاضيا من الذين انطبقت عليهم شروط التعيين في الدرجة السادسة على ضوء الدرجة العلمية وسنوات الخبرة ونتائج المسابقة القضائية اعتبارا من مطلع حزيران المقبل.

والمحامون المعينون في الجهاز القضائية هم :

حملة الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) في السنة الثانية من الدرجة السادسة وهم :

عودة احمد كريم الحسامي قاضيا لدى محكمة صلح الجيزه

محمود يوسف مصطفى الزياده قاضيا لدى محكمة صلح شمال عمان

عارف كامل عارف جماحنة قاضيا لدى محكمة صلح وادي موسى / البتراء

عزه عدنان ابراهيم الشامي قاضيا لدى محكمة صلح شرق عمان

حملة الشهادة الجامعية الاولى(البكالوريوس) في السنة الاولى من الدراجة السادسة وهم :

سعد عواد فردوس الشرفات قاضيا لدى محكمة صلح الرمثا

فادي عواد محمود ابو قطام قاضيا لدى محكمة صلح العقبة

زايد عبد الله محمد عظمات قاضيا لدى محكمة صلح المزار الجنوبي

سهم خالد سليمان ابو ردن قاضيا لدى محكمة صلح العقبة

قاسم محمد فالح العودات قاضيا لدى محكمة صلح البادية الشمالية

سوسن كمال يوسف غرايبة قاضيا لدى محكمة صلح جرش

علاء احمد مفلح المعاني قاضيا لدى محمة صلح اربد

محمد جميل محمد العباهره قاضيا لدى محكمة صلح اربد

كرم عبد الكريم احمد المصري قاضيا لدى محكمة صلح الحسينية

احلام محمد مصطفى النصيرات قاضيا لدى محكمة صلح العقبة

ماهر سلمي دغمان النيف قاضيا لدى محكمة صلح الكرك

وائل تركي سالم عنيزات قاضيا لدى محكمة صلح الطفيلة

كما قرر المجلس نقل ستة قضاة من مواقعهم الى محاكم اخرى وهم :

مدعي عام الزرقاء القاضي فرحان كساب العبدالله مدعيا عاما لدى محكمة صلح الرصيفة

قاضي محكمة الحسينية موسى احمد الحسنات قاضيا لدى محكمة صلح معان

قاضي محكمة صلح البادية الشمالية اشرف صبحي الحميدي قاضيا لدى محكمة صلح بني عبيد

قاضي محكمة صلح وادي موسى – البتراء الياس فؤاد ابو جريس قاضيا لدى محكمة صلح الزرقاء

قاضي محكمة صلح العقبة علاء الدين ‘محمد نور’ العزام قاضيا لدى محكمة صلح اربد

قاضي محكمة صلح معان ظاهر عبد الكريم القعيشيش قاضيا لدى محكمة صلح غرب عمان