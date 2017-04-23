القبض على أربعة اشخاص متخصصين بسرقة الشاحنات في معان

الاصلاح نيوز-

القى العاملون في شرطة معان بالتعاون مع مرتبات البحث الجنائي اليوم السبت القبض على ٤ اشخاص متخصصين بسرقة الشاحنات المتوقفة على جانب الطريق في معان وفق ما افاد مصدر امني.

وقال المصدر بأن مرتبات شرطة معان والبحث الجنائي القوا القبض على ٤ اشخاص متلبسين بعد كمين محكم ومراقبة مستمرة وهم يسرقون بطاريات شاحنة متوقفة على جانب الطريق في منطقة حي الاسكان بمعان.

وبين المصدر بأن الاشخاص المقبوض عليهم متخصصون في سرقة بطاريات الشاحنات والكشافات والاضوية والعدد اليدوية مشيرا الى انه تم ضبط مجموعة من المسروقات بحوزتهم.

ولفت المصدر الى فتح تحقيق موسع بالإضافة الى استدعاء اصحاب المسروقات للتعرف عليها تمهيدا لتحويلهم للقضاء.