الأحد .. انخفاض ملموس على درجات الحرارة

الاصلاح نيوز-

يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة نهار الأحد مُقارنةً بيوم السبت، وتكون الأجواء ربيعية مُعتدلة بشكلٍ عام في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في البحر الميت والعقبة والأغوار.

وتكون الأجواء مُشمسة وغالباً صافية في أغلب المناطق ، وقد تشهد المناطق الشرقية تكون السحب الركامية المحلية بعد ساعات العصر تؤدي لتساقط زخات امطار محدودة.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة خاصة مع ساعات الظهر والعصر بحيث تثير الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية جنوب وشرق المملكة.

في خليج العقبة:

– الرياح : شمالية مُعتدلة السُرعة.

– حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (25 سم).

– درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا:

تكون الأجواء باردة نسبيا الى باردة وتظهر السحب المنخفضة كما ترتفع نسب الرطوبة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:

شرق عمان: من 20 الى 10

غرب عمان: من 19 الى 10

إربد: من 19 الى 10

جرش: من 21 الى 12

السلط: من 18 الى 9

عجلون: من 16 الى 8

الزرقاء: من 23 الى 11

المفرق: من 22 الى 9

مأدبا: من 21 الى 8

الكرك: من 20 الى 8

الطفيلة: من 19 الى 6

معان: من 23 الى 7

العقبة: من 32 الى 19

البحر الميت: من 30 الى 21

والله أعلم …