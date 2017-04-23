قتلى بقصف إسرائيلي على معسكر للنظام السوري

الاصلاح نيوز-

قتل ثلاثة مسلحين موالين للنظام السوري على الأقل وأصيب اثنان آخران جراء قصف إسرائيلي على معسكر تابع لمجموعات ‘قوات الدفاع الوطني’ في منطقة القنيطرة في جنوب سورية، وفق ما أكد مصدر في هذه القوات لوكالة فرانس برس، اليوم الأحد.

وأفاد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته عن ‘اعتداء اسرائيلي على معسكر نبع الفوار التابع لقوات الدفاع الوطني في القنيطرة، أوقع ثلاثة شهداء وجريحين’، في وقت أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن القصف الإسرائيلي حصل صباحاً من دون أن يتمكن من تحديد ما إذا كان ناجماً عن قصف صاروخي أو غارة جوية.-(أ ف ب)