المشروبات الغازية تتلف الدماغ

الاصلاح نيوز-

حذّرت دراسة أمريكية حديثة،من أن شرب عبوة واحدة على الأقل يوميًا من المشروبات الغازية، بما فيها منخفضة السعرات الحرارية أو ما يطلق عليها “الدايت”، تسرع شيخوخة الدماغ، ويرفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب بجامعة بوسطن، ونشروا نتائجها اليوم.

حيث تم بحث حالات 4000 شخص، تزيد أعمارهم عن 45 عاما.وخلال فترة المتابعة التي استمرت 7 سنوات، رصد الباحثون العادات الغذائية للمشاركين، بما في ذلك المشروبات الغازية والمحلاة بالسكر.ووجدوا أن شرب ما لا يقل عن علبة واحدة يومياً من المشروبات الغازية المحلاة أو “الدايت”، يزيد خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والخرف بمعدل ثلاثة أضعاف، مقارنة بالأشخاص ممن يستهلكون علبة من تلك المشروبات مرة واحدة أسبوعيًا.