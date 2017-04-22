لطيفة تتحدى فلة الجزائرية وتطالبها بعمل تحليل دم لفحص المخدرات

الاصلاح نيوز-

ردت الفنانة التونسية لطيفة على هجوم الفنانة فلة الجزائرية عليها، واتهامها لها بأنها مدمنة على شرب الخمور والمخدرات.

الفنانة التونسية قالت، خلال استضافتها ببرنامج “عائشة” على القناة التاسعة التونسية “أنا عمري ما ذقت خمر ولا سيجار… نطلب منها تعمل تحليل دم وأنا أعمل تحليل دم ونشوف… تحدي..ز أتحداها توافق تعمل تحليل دم”.

وكانت لطيفة قد هاجمت فلة الجزائرية خلال حلولها ضيفة على برنامج “100 سؤال”، حيث قالت إنها دائما ما تهاجمها بلا سبب، ثم تطلب التقاط صور معها، واصفة إياها بأنها غير متزنة وكل وقت بحال.

فردت فلة الجزائرية، خلال استضافتها ببرنامج “الحلقة الأخيرة”، على اتهام لطيفة بقولها “هو في حد بيشرب اكتر منها يعني؟ وانا عندي قرحة المياه الغازية ممنوعة لي… هناك اشخاص أذكياء على لؤم هي منهم”.