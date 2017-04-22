نقل الفنانة سميرة توفيق إلى المستشفى

الاصلاح نيوزـ

نقلت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق إلى المستشفى الأمريكي في أبو ظبي، بعد تعرضها لوعكة صحية.

ابن شقيقة الفنانة اللبنانية، لينا رضوان، نشرت مجموعة صور لخالتها من المستشفى، على حسابها الخاص على “فيسبوك”، وعلقت بقولها “من بيروت الى الامارات، تحديدا ابو ظبي مع خالتي القديرة سميرة توفيق.. وبأمر المحبة والوفاء من الشيخ محمد بن زايد، ان تدخل سميرة توفيق المستشفى الامريكي الحديث كليفلاند الطبي في ابو ظبي”.

وطمأنت جمهور سميرة على حالتها الصحية، بقولها “حمدلله صحة الفنانة سميرة توفيق جيدة لكن اصرار الأوفياء الكبار والشيخ محمد بن زايد، كان ان تدخل كليفلاند الطبي الحديث للأطمئنان عليها، كل الأطباء تجندوا لها بأشراف الدكتورة سناء زكي… ما اجمل الوفاء، هذا ما يحصده الفنان من حصيلة عطائه”.