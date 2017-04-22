رولا ريموت تهاجم هيفاء وهبي وتتهمها بالغيرة منها

الاصلاح نيوزـ

هاجمت رولا ريموت، شقيقتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وأتهمتها بتقليدها بسبب إطلالتها الأخيرة في شم النسيم.

رولا ريموت، نشرت صور لإطلالة شقيقتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستغرام”، وهي نفس الإطلالة التي سبق وظهرت بها منذ أربعة أشهر، مع اختلاف الألوان بينهما، ووصفتها بأنها “تيتا غيورة”، وذلك في إشارة منها غلى أن هيفاء وهبي جدة بعد إنجاب ابنتها زينب.

يذكر أن رولا يموت هي أخت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من أمها، التي تُدعى “سيدة”، وهي مصرية الجنسية، وقد خرجت هيفاء منذ فترة ببيان تتبرأ فيه من منها نتيجة الخلاف بينهما، والذي وصل بينهما إلى ساحات القضاء.