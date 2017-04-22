صرف أكثر من نصف مليون دينار لمحام سلطة العقبة دون عقد او اتفاقية

الاصلاح نيوز-

أفاد تقرير ديوان المحاسبة “الرابع والستون” لعام 2015، أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صرفت أكثر من نصف مليون دينار لمحامي السلطة بدون إبراز أي عقد أو اتفاقية معه.

وقال التقرير إن مجلس مفوضية العقبة صرف للمحامي الذي لم يفصح عن اسمه 511682 ألف دينار خلال الفترة من (1/10/2002- 30/4/2015) بدون إبراز أي عقد أو اتفاقية معه.

وبين التقرير أن المبالغ هذه توزعت على النحو التالي:

بدل مكافآت ومواصلات ورسوم مصاريف 73940 دينار

نفقات إقامة بالفنادق 37813 دينار

أثمان تذاكر سفر 15755 دينار

رواتب 384174 دينار

“الغد”