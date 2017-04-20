حملة على حكم مباراة ريال وبايرن

الاصلاح نيوز-

أثارت قرارات المجري فيكتور كاساي -حكم مباراة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني (4-2 بعد التمديد) في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم- عاصفة تصريحات منتقدة أكان في الملعب أم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب كثيرون بالاستعانة بتقنية الفيديو لمساعدة الحكام، لاسيما بعد كم الأخطاء والاحتجاجات في مباراة الثلاثاء، وأبرزها هدفا البرتغالي كريستيانو رونالدو (أظهرت الإعادة أنه كان بموضع تسلل) والبطاقة الصفراء الثانية للتشيلي أرتورو فيدال نجم وسط بايرن، والتغاضي عن طرد البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط الريال.

وقام مستخدمون بتعديلات على الصفحة التعريفية بكاساي على موقع “ويكيبيديا” وكتبوا “حكم كرة قدم مجري يلعب حاليا مع ريال مدريد”.

وفيما يأتي أبرز هذه التصريحات والتغريدات عبر موقع “تويتر”:

أرتورو فيدال (لاعب وسط بايرن المطرود):

“من الصعب أن تسرق المباراة منك بهذه الطريقة. هدفان من حالتي تسلل وطرد عن طريق الخطأ. عندما يلتقي فريقان كبيران في دوري الأبطال، لا يمكن لسرقة كهذه أن تحصل (…) لقد أقصانا الحكم”.

فرانك ريبيري (لاعب وسط بايرن):

“عام من العمل، شكرا أيها الحكم، حسنا فعلت”.

توماس مولر (مهاجم بايرن):

“صعب جدا عندما تلعب بعشرة أفراد ضد 14. هدف الـ 2-2 كان الحالة الأسوأ. الحكم المساعد حظي برؤية رائعة. لقد قتلنا ذلك”.

أرين روبن (جناح بايرن):

“لقد سُرقنا. أكره الحديث عن التحكيم، لكن الجميع شاهد ما حصل. قرارات كثيرة أثرت على النتيجة، خصوصا هدف التعادل لرونالدو (2-2) حيث كان متسللا بمسافة واضحة”.

كارلو أنشيلوتي (مدرب بايرن ميونيخ): “لقد كان الحكم أسوأ من أدائنا”.

كارل-هاينز رومينيغه (رئيس بايرن):

“للأسف بعض القرارات التحكيمية أثرت علينا، وكانت الحال كذلك في مباراة الذهاب. البطاقة الحمراء التي نالها فيدال قتلتنا”.

فيليب لام (قائد بايرن):

“لم يكن لدينا أي حظ مع القرارات التحكيمية. الخروج بهذه الطريقة قاس جدا”.

إيسكو (لاعب وسط ريال):

“هناك (في مباراة الذهاب) حصلوا على ركلة جزاء غير صحيحة. الحديث عن هذا الموضوع يشكل إضاعة للوقت بعد المباراة”.

زين الدين زيدان (مدرب ريال):

“للحكم مهمة صعبة جدا. قيل لي أن هدفهم الثاني كان تسللا أيضا (سجله سيرخيو راموس عن طريق الخطأ)”.

جيرار بيكيه (مدافع برشلونة الإسباني):

“بعد تسجيل رونالدو أحد أهدافه مضمرا التلميح إلى الخطأ التحكيمي” ما دفع زميله في المنتخب الإسباني وقلب دفاع ريال سيرخيو راموس للرد “يجب أن يعود (بيكيه) إلى الوراء إلى مباراة سان جيرمان (6-1) ليرى ما إذا كان سيفكر بالأمر عينه بشأن الحكام”.

كلاوديو برافو (حارس مانشستر سيتي)

“يا له من قرار سيئ، طرد أرتورو. لمس الكرة أولا ولم يرتكب أي خطأ. الكثير من الحكام في الملعب من دون فائدة. الجميع عميان”.

أوين هارغريفز (لاعب وسط بايرن السابق):

“لماذا ليس لدينا تكنولوجيا في كرة القدم؟ هذا غير مقبول.. هذه المباراة قرر مصيرها الحكام”.

ديرك نوفيتسكي (لاعب دالاس مافريكس بالدوري الأميركي لمحترفي السلة): “تهانينا للحكم”.-(الجزيرة)