منحة أوروبية بـ30 مليون يورو لتزويد محطات ضخ بالطاقة الشمسية

الاصلاح نيوز-

وقّع وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في عمان اندريا فونتانا اتفاقية بناء 5 محطات طاقة شمسية بمحطات ضخ رئيسية ضمن مشروع التعاون الأردني الأوروبي كمنحة بقيمة 30 مليون يورو بهدف رفع كفاءة الطاقة في جميع المحطات والآبار العاملة في المملكة.

وبين الوزير بحضور مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) الدكتورة هايكة هارمجارت وحضور أمين عام وزارة المياه والري المهندس اياد الدحيات وأمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس مالك الرواشدة، ان استراتيجية قطاع المياه تتركز على تقليل حجم الانفاق والاستهلاك للطاقة، حيث تشكل الطاقة الكهربائية المستهلكة بقطاع المياه ما يزيد على 15 بالمئة من حجم الاستهلاك الكلي للطاقة في المملكة.

واكد ان وزارته وبجميع الهيئات والمؤسسات التابعة لإدارة مرافق المياه والصرف الصحي في المملكة، تسعى على الدوام للاستجابة أولا بأول للجهود الملكية السامية الرامية الى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأردني وتطويرها وتحقيق غاياتها مهما واجهتنا من ظروف وبالأخص في مواجهة تحديات الطاقة والمياه ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة نتيجة الازمة السورية وتبعاتها على الاردن.

واوضح الوزير ان لدى الوزارة خطة شرعت بتنفيذها كون الاردن من الدول المحدودة بمصادر الطاقة ويعتمد بشكل اساسي حاليا على البترول والغاز، حيث سجل استهلاك الطاقة محليا تزايدا بشكل كبير مع ما يشكله ذلك من ضغوطات وتحديات كبيرة للموازنة المالية، مبينا ان المشروع يهدف الى خفض استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المياه من خلال ادخال تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالإضافة الى حماية البيئة وتخفيض التذبذب في كلفة الطاقة في القطاع المائي.

واضاف ان المشروع يشتمل على تنفيذ وبناء 5 محطات طاقة شمسية في كل من محطات الضخ الرئيسية للمياه في زي والزارة وماعين ووادي العرب والزعتري والازرق على نظام العبور (Wheeling) بقدرة 25-30 ميغا واط.

وبين الناصر اهمية هذا المشروع بترشيد الطاقة مع المحافظة على البيئة العامة نتيجة تقليل انبعاث الغازات الدفينة مع العمل على نشر الخبرات المكتسبة، معربا عن الامل ببناء محطات للطاقة المتجددة في كل المواقع المائية.

واشاد بالتعاون مع البرنامج الاوروبي، مثمنا الدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي لقطاع المياه لتمكينه من التعاطي مع الاوضاع الاستثنائية التي يمر بها الاردن.

بدوره ، أكد سفير الاتحاد الاوروبي عمق علاقات التعاون في مجال المياه، واعرب عن سعادته في رؤية ثمار هذا المشروع كمنحة من الاتحاد الاوروبي، مثمنا جهود الوزارة في التوجه نحو رفع كفاءة الطاقة في ضخ المياه وبالتعاون مع القطاع الخاص في الاستثمار وتشغيل محطات المياه على انظمة الطاقة المتجددة الحديثة.

واكدت مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ان لدى البنك خططا لتقديم مزيد من الدعم لتنفيذ مشروعات مشابهة في قطاع المياه الذي يستهلك نسبة كبيرة من الطاقة الكلية في البلاد مشيدة بالتعاون البناء مع ادارة قطاع المياه.-(بترا)