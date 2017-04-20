القبض على اجنبيين متخصصين بسرقة الصيدليات في الزرقاء

الاصلاح نيوز-

القى العاملون في بحث جنائي الزرقاء فجر اليوم الخميس القبض على شخصين متخصصين في الاحتيال وسرقة الصيدليات وفق ما افاد مصدر امني.

وقال المصدر إن على اثر تسجيل عدة شكاوى من اصحاب صيدليات بحق شخصين قاموا بالسرقة والاحتيال عليهم بحجة شراء ادوية حيث تم التحري وجمع المعلومات عن الاشخاص ورصد تحركاتهم ومداهمة شقتهم فجر اليوم الخميس في منطقة جبل رحمة بالزرقاء.

وبين المصدر أن الشخصين مواليد ١٩٩٠ ومن الجنسية الباكستانية ومقيمين في الامارات ويترددون على المملكة بشكل دائم، مشيرا الى تسجيل قضايا بحقهم في مدينة المفرق وجرش واربد والزرقاء.