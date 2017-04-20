الامانة: إغلاق جزئي لبعض شوارع عمان الجمعة والسبت

الاصلاح نيوز-

أعلنت أمانة عمان الكبرى عن اغلاق بعض شوارع العاصمة عمان جزئيا خلال ليلتي الجمعة والسبت، لتنفيذ حملات التعبيد والصيانة والإنارة لعدد من الشوارع الرئيسية والميادين.

وقالت الامانة إن هذه الاعمال تستوجب إغلاق جزئي أمام حركة السير في بعض المواقع على مدار الليلتين اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وأشار مدير الادارة المشتركة في أمانة عمان المهندس محمد الفاعوري الى إغلاق شارع الملك عبدالله الثاني من لوب خلدا باتجاه إشارات النسر ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف هذه الليلة ( الجمعة ) وحتى الساعة الثامنة من مساء يوم بعد غد السبت .

وكذلك الحال في شارع الملك عبدالله الثاني من إشارات البا هاوس باتجاه دوار صويلح من الساعة الثانية عشر من مساء اليوم الخميس ولغاية الساعة الثامنة من مساء يوم غد الجمعة .

وعلى شارع الاميرة عالية من إشارات شارع الملكة زين باتجاه الدوار السادس وذلك اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة وحتى الساعة الثامنة من مساء يوم بعد غد السبت .

وكذلك تنفيذ أعمال إنارة وصيانة على حرم الدوار الرابع والنفق للاتجاه القادم من الدوار الخامس باتجاه الدوار الثالث مما يتطلب اغلاق جزئي للمسرب من أعلى الدوار الرابع باتجاه الثالث اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة ولغاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الجمعة ، كما سيتم اغلاق نفق الرابع للقادم من الخامس باتجاه الثالث اعتبارا من منتصف الليلة القادمة ( السبت ) وحتى السادسة من صباح يوم بعد غد السبت .

وبين المهندس الفاعوري ان امانة عمان اختارت يومي الجمعة والسبت لتنفيذ هذه الأعمال الضرورية لقلة اعداد المركبات على الطرق خلال عطلة نهاية الاسبوع وساعات الليل وعدم التسبب بإحداث أزمات مرورية والحفاظ على سلامة الكوادر العاملة .

وتهيب أمانة عمان بالأخوة سائقي المركبات تجنب مواقع العمل ما أمكن وسلوك الطرق البديلة ، وتجنب السرعة والقيادة بحذر والالتزام بالشواخص المرورية والاشارات التحذيرية وتعليمات رجال السير وأعوان المرور المنتشرة في هذه المواقع .