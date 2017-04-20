القضاء يقرر توقيف أربعة أشخاص اعتدوا على معلمي المرقب

الاصلاح نيوز-

قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان لجنة التحقيق الخاصة التي شكلت امس في قيادة امن اقليم العاصمة على اثر حادثة الاعتداء التي تعرض لها عدد من المعلمين في مدرسة المرقب انهت تحقيقاتها في القضية واحالت سبعة اشخاص ثبت تورطهم بالاعتداء على معلمي المدرسة للقضاء لاتخاذ الاجراءات القضائية بحقهم .

وحول تفاصيل الحادثة اضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه وظهر يوم امس ورد بلاغ لمديرية شرطة شرق عمان بقيام مجموعة من الاشخاص بالاعتداء بالضرب على معلمين داخل مدرسة المرقب الثانوية في لواء ماركا حيث تحركت على الفور مجموعات المركز الامني ودوريات النجدة للمكان وتمكنوا عند وصولهم من ضبط شخصين من المعتدين داخل المدرسة فيما لاذ الباقون الذي قدر عددهم بخمسة اشخاص بالفرار من المكان .

وتقدم على اثر الاعتداء اربعة معلمين داخل المدرسة بشكاوى بتعرضهم للضرب والحاق اضرار مادية بإحدى المركبات داخل المدرسة وتحصلوا على تقارير طبية تشعر بان حالتهم العامة حسنة وبوشرت التحقيقات من قبل لجنة تحقيق خاصة لمتابعة القضية وتحديد كافة الاشخاص الباقين الذين تورطوا بها والقبض عليهم .

وتابعت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه ومن خلال التحقيقات التي اجريت في الحادثة تبين ان الخلاف بدأ عند مراجعة ولي امر احد الطلاب لمكتب المدير وبرفقته ابنيه لوجود خلاف بين ابنه واحد المعلمين حيث قام الشخص ومن معه بالتجهم على المعلم داخل المكتب بعد نقاش حصل فيما بينهم و كما وحضر للمدرسة بعد ذلك خمسة اشخاص اخرين شاركوا بعملية الاعتداء والحاق الاضرار بمركبة المعلم تمكن رجال الامن من القاء القبض على اثنين منهم على الفور داخل المدرسة كما والقي القبض على خمسة اشخاص اخرين بعد تحديد هويتهم واماكن تواجدهم .

واكدت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه وبعد استكمال كافة التحقيقات في القضية تم احالة كافة المقبوض عليهم للمدعي العام المختص والذي قرر ايقاف اربعة منهم لدى مركز الاصلاح والتأهيل عن جرم ضرب موظف بشده والاعتداء على عضو تدريس والاضرار بالأموال العامة وتم كذلك تحويل الثلاث الاخرين للحاكم الاداري لاتخاذ الاجراءات الادارية بحقهم