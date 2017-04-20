الكشف عن ملابسات جريمة قتل اربعيني في الطفيلة

الاصلاح نيوز –

تمكن العاملون في ادارة البحث الجنائي / شعبة بحث جنائي اقليم الجنوب من كشف ملابسات جريمة مقتل مواطن أربعيني في محافظة الطفيلة وتضبط الفاعل .

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الامن العام انه وبتاريخ 16/4/2017م عثر داخل مزرعة في محافظة الطفيلة على جثة تعود لمواطن اربعيني ، حيث تحركت للمكان كوادر المركز الامني والبحث الجنائي والمختبر الجنائي وبالكشف الاولي على الجثة تبين تعرضه لعيار ناري ادى لوفاته اضافة الى وجود اثار لضربات على الراس بواسطة اداة راضه ، وجرى استدعاء المدعي العام المختص والطبيب الشرعي وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

واضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام انه جرى تشكيل فريق تحقيق خاص من قسم بحث جنائي الطفيلة ومديرية الشرطة هناك للتحقيق بالقضية وتحديد الفاعل والقاء القبض عليه حيث عمل الفريق على جمع المعلومات والتقاط الادلة من مسرح الجريمة وتمكن المحققون من خلال ذلك من حصر الاشتباه بشقيق المغدور حيث جرى ضبطه ، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالذهاب الى مزرعة شقيقه المغدور واطلاق النار عليه من مسدس كان بحوزته بعد حصول شجار فيما بينهما هناك على اثر خلافات شخصية سابقة ، ثم قام بمغادرة المكان وعاد في صباح اليوم التالي الى المكان برفقه صديق له وقام بضرب المغدور بواسطة اداة راضة على رأسه للتأكد من وفاته بعد مغافلة صديقه والطلب منه احضار النجدة ومن ثم قام بإبلاغ الجهات المعنية بوجود الجثة داخل المزرعة ، وجرى ضبط سلاح الجريمة ( المسدس ) في منطقة خالية من السكان تم تحويل القضية الى القضاء .