500 ألف يورو من بنك الاستثمار الاوروبي لمعالجة المياه العادمة

الاصلاح نيوز-

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور هاني الملقي الموافقة على قيام بنك الاستثمار الاوروبي بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع انشاء محطة معالجة المياه العادمة الصناعية في منطقة الحلابات / محافظة الزرقاء من خلال منحة من البنك بقيمة 500 الف يورو ودون ان تتحمل الحكومة أي نفقات مالية بهذا الخصوص .

ويأتي انشاء المحطة بهدف التخفيف من أثار التلوث الناجمة عن المصانع والمناطق الحرفية في محافظة الزرقاء، والاستفادة من المياه المعالجة.

كما اوعز المجلس الى وزارة البيئة بأخذ دراسات الجدوى الاقتصادية والتصاميم المعدة للمشروع بعين الاعتبار ودراسة امكانية استقطاب ( شركة المدن الصناعية وغرفة صناعة الزرقاء ) ليكونوا شركاء في المشروع والمساهمة في تنفيذه والاستفادة من نشاطاته .