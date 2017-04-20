شركة أردنية تنجح بالتصدير إلى أوروبا

الاصلاح نيوز-

قامت شركة أردنية بأول عملية تصدير إلى السوق الأوروبية، عندما صدرت 3 شحنات من المنتجات البلاستيكية إلى كل من إسبانيا وقبرص.

يأتي ذلك في إطار قرار لجنة الشراكة الأردنية الأوروبية المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ بعد استيفائها لمتطلبات القرار.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن نجاح هذه الشركة بالتصدير في إطار القرار يعتبر مؤشراً لإمكانية استفادة الشركات الصناعية الأردنية الأخرى من قرار تبسيط قواعد المنشأ وقدرتها على التصدير إلى الاتحاد الأوروبي وتلبية المواصفات الفنية ومتطلبات السوق الأوروبي. ودعا الشركات الصناعية الأردنية للاستفادة من القرار كونها قادرة فعلا على دخول الأسواق الأوروبية لما تتمتع به من قدرات تنافسية عالية.

وقال القضاة إن تبسيط قواعد المنشأ سيساعد في تجاوز أهم الصعوبات التي تواجه الصادرات الأردنية الصناعية في الوصول إلى السوق الأوروبي ويهدف أيضاً إلى جذب الاستثمارات إلى المناطق الصناعية والتنموية المدرجة ضمن الاتفاق، إضافة إلى خلق مزيد من فرص العمل.