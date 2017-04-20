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الخميس .. ارتفاع على درجات الحرارة

الخميس ٢٠\٠٤\٢٠١٧

ارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة الاصلاح نيوز-

ترتفع درجات الحرارة نهار الخميس وتكون الاجواء مُشمسة وربيعية دافئة في أغلب المناطق ومائلة للحرارة في البحر الميت والعقبةوالأغوار.

 

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة.

في خليج العقبة:

– الرياح : شمالية مُعتدلة السُرعة.

– حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (25 سم).

– درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا:

تكون الأجواء صافية وأدفأ من المُعتاد.

وتكون الرياح خفيفة ومتغيرة الاتجاه عُموماً.

درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:

شرق عمان: من 24 الى 16

غرب عمان: من 22 الى 16

إربد: من 23 الى 14

جرش: من 25 الى 16

السلط: من 23 الى 13

عجلون: من 21 الى 13

الزرقاء: من 28 الى 16

المفرق: من 26 الى 13

مأدبا: من 25 الى10

الكرك: من 24 الى 15

الطفيلة: من 25 الى 16

معان: من 26 الى 13

العقبة: من 33 الى 20

البحر الميت: من 32 الى 26

والله أعلم …

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