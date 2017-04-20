الخميس .. ارتفاع على درجات الحرارة

ترتفع درجات الحرارة نهار الخميس وتكون الاجواء مُشمسة وربيعية دافئة في أغلب المناطق ومائلة للحرارة في البحر الميت والعقبةوالأغوار.
وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة.
في خليج العقبة:
– الرياح : شمالية مُعتدلة السُرعة.
– حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (25 سم).
– درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.
ليلًا:
تكون الأجواء صافية وأدفأ من المُعتاد.
وتكون الرياح خفيفة ومتغيرة الاتجاه عُموماً.
درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:
شرق عمان: من 24 الى 16
غرب عمان: من 22 الى 16
إربد: من 23 الى 14
جرش: من 25 الى 16
السلط: من 23 الى 13
عجلون: من 21 الى 13
الزرقاء: من 28 الى 16
المفرق: من 26 الى 13
مأدبا: من 25 الى10
الكرك: من 24 الى 15
الطفيلة: من 25 الى 16
معان: من 26 الى 13
العقبة: من 33 الى 20
البحر الميت: من 32 الى 26
والله أعلم …