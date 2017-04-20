الاشغال الشاقة لقاتل ولده الذي شاركه بقتل ابنته

الاصلاح نيوز-

قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع اب قتل ابنه لمحاولة اخفاء جريمة قتل اخرى كانا اقدما معا على ارتكابها بالأشغال الشاقة عشر سنوات.

وفي التفاصيل فان ابنة المتهم كانت توفيت قبل الجريمة بثلاثة ايام حيث اشتبه انها اقدمت على الانتحار.

وتبين من اعترافات المتهم لاحقا انهما اقدما معا على قتلها ولغايات اخفاء الجريمة كونه شاهدا عليها اقدم بعد ثلاثة ايام من مقتل الابنة على قتل ابنه بداعي انه يسيء معاملته.

وقررت المحكمة في جلستها التي ترأسها القاضي ابراهيم ابو شما وعضوية القاضيين عزام النجداوي وحسان المجالي ادانته بجناية القتل القصد ووضعه بالأشغال الشاقة عشر سنوات لإسقاط الحق الشخصي عنه من قبل والدة المغدور وعمه.

يذكر انه لا يزال يحاكم على ذمة مقتل ابنته امام محكمة الجنايات فيما اسقطت المحكمة الدعوى عن الابن المتوفى عن مقتل شقيقته بسبب الوفاة.