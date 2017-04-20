يوفنتوس يحبط محاولات برشلونة ويتأهل لنصف النهائي

الاصلاح نيوز-

حسم يوفنتوس تأهله للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، بتعادل سلبي مع مضيفه برشلونة على ملعب كامب نو في إياب دور الـ 8 مستغلاً فوزه ذهاباً في تورينو بثلاثية دون رد.

لويس إنريكي اختار اللعب بطريقة 4-3-3 وهي الطريقة التي لعب بها في الشوط الثاني من لقاء الذهاب معيداً الثنائي سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا إلى التشكيلة بعدما غاب الأول عن لقاء الذهاب للإيقاف والثاني لأسباب تكتيكية فيما فضل المدرب الإبقاء على خافير ماسكيانو احتياطياً.

أما المدرب ماسيمليانو أليجري فاختار طريقة 4-2-3-1 كالمعتاد دافعاً بنفس التشكيلة التي خاضت لقاء الذهاب دون تغيير بوجود هيجواين في المقدمة مدعوماً بالثلاثي كوادرادو وديبالا وماندزوكيتش.