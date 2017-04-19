حليمة بولند ترفض طلب طبيب مشهور الزواج بها والدكتور يكذبها

الاصلاح نيوزـ

كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن تلقيها هدية ثمينة من طبيب ابنتها الدكتور هشام الخياط، أرفقها بطلب للزواج منها.

الإعلامية الكويتية نشرت مقطع فيديو على حسابها الخاص على “سناب شات”، استعرضت فيها هدية الطبيب وعرضه للزواج، إلا أنها أعلنت رفضها لطلبه، وقالت “أنا في حالة ذهول وصدمة.. سوري دكتور أنا أقدرك وأحترمك لكن أنا آسفة لا استطيع أن أقبل منك هذه الهدية وما عرفة أقول ايش”.

الطبيب هشام الخياط كذب حليمة، مؤكدا أنه يحترمها لكنه لم يعرض عليها الزواج، حيث قال: “ما يتم تداوله على سناب شات غير صحيح ولم أرسل ورد ولا بطاقة ولم أتقدم للزواج من غير زوجتي والله يستر على الجميع.. الاعلامية حليمة بولند أخت عزيزة ومحترمة وتشرفت بعلاج ابنتها وأكن لها كل احترام وتقدير والله يوفقها بحياتها”.

وكانت حليمة بولند قد فاجأت الجميع في شهر ديسمبر الماضي بعقد قرانها في سرية تامة، كما أعلنت عن نيتها اعتزال الإعلام، بقولها: “تم عقد قران الشيخ حمد جابر المبارك الصباح نجل رئيس مجلس الوزراء الكويتي على الإعلامية الكويتية بسرية تامة.. وتعتزم المذيعة الاعتزال رسميا بعد زواجها من الملياردير الكويتي”.