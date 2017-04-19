Orange الأردن تطلق عرض “أم الدنيا أقربلي” على خطوط “ألو أم الدنيا” و”ألو أم الدنيا 7″

الاصلاح نيوز-

أعلنت Orange الأردن عن إطلاقها لعرضها الجديد “أم الدنيا أقربلي” المتضمن خطي “ألو أم الدنيا” و”ألو أم الدنيا 7″ الجديدين والمدفوعين مسبقاً، لتقديم تعرفة مكالمات اقتصادية ومخفضة بشكل غير مسبوق على مصر وبأفضل جودة مع العديد من المزايا، وذلك لتمكين المشتركين من البقاء على تواصل دائم مع عائلاتهم وأحبائهم في مصر والأردن دون انقطاع.

ومع عرض “أم الدنيا أقربلي” الذي يسري لفترة محدودة، سيكون بإمكان مشتركي الخطين التمتع بالمكالمات على جميع الشبكات المصرية بقرشين فقط، إلى جانب التمتع بدقائق المكالمات على Orange خلوي، والشبكات المحلية الأخرى، وبالرسائل القصيرة لمصر وللشبكات المحلية بأفضل الاسعار، فضلاً عن التصفح المجاني لموقع اليوم السابع، هذا إلى جانب دقائق المكالمات الاضافية المجانية على Orange مصر وحزم الإنترنت المجانية التي تُمنح ضمن برنامج المكافآت عند إعادة الشحن وتعبئة الرصيد، مع باقة من المزايا الأخرى التي يعتبر من أبرزها ترحيل المتبقي من حزمة الإنترنت الأساسية غير المستهلكة للشهر التالي لخط الو ام الدنيا 7.

وجاءت هذه الخطوة من Orange الأردن في استجابة منها بعد الاستماع لمتطلبات أبناء الجالية المصرية ورجال الأعمال المتعاملين مع مصر، والذين يشكلون شريحة واسعة من المجتمع ومن قاعدة زبائنها في المملكة، مستهدفةً بذلك تعظيم القيمة المضافة الممنوحة لهم مع تعرفات خاصة على شبكة Orange مصر (موبينيل سابقاً) وعلى مختلف الشبكات داخل مصر والأردن.

وكان هذا العرض الذين يمكن الاشتراك فيه عبر الضغط على#200* قد صمّم في إطار تطبيق Orange الأردن لاستراتيجيتها الخمسية “Essentials2020″ والتي تهدف خلالها على الدوام لربط الزبائن على مختلف قطاعاتهم وشرائحهم مع كل ما يهمّهم لمنحهم تجربة اتصالات لا تضاهى ، كما صمّم انطلاقاً من حرصها على تسهيل الاتصالات على الجالية المصرية في المملكة خاصة في ظل تعزيز وجود علامة Orange في مصر إثر عملية استحواذ مجموعة Orange العالمية على”موبينيل”. والجدير ذكره أن التعرفة والحزم الجديدة تمثّل امتداداً لخطة التعرفة الجديدة كلياً والتي تم إطلاقها آنذاك لمنح الزبائن أفضل تجربة اتصالات وأكثرها تلبية للاحتياجات في هذا المجال.