عام 2016 أعلى عدد انتحار في الأردن

الاصلاح نيوز-

إستناداً الى التسجيل الحيوي الشامل لبيانات على مدار خمس سنوات، أشار تقرير يعد الأول من نوعه حول الإنتحار والذي أصدرته منظمة الصحة العالمية خلال شهر أيلول 2014 بعنوان “الوقاية من الإنتحار: ضرورة عالمية”، الى عدد من الخرافات حول الإنتحار وبيّنت الحقائق المتعلقة بها.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن، حيث يتبين وجود إرتفاع مستمر في جرائم الإنتحار المرتكبة في الأردن منذ عام 2011 حتى عام 2016، حيث تم إرتكاب 563 جريمة إنتحار خلال ست سنوات.

وشهد عام 2016 أعلى عدد حوادث انتحار في الأردن، ذهب ضحيتها 117 شخصاً ، تمت بطرق مختلفة منها إطلاق نار وحرق وشنق وشرب سموم وتناول كميات كبيرة من الأدوية والقفز عن مرتفعات. وقد بلغ عدد المنتحرين من الذكور 91، و26 من الإناث، وبنسبة 22.2%.

وتضيف “تضامن” بأن عدد جرائم الإنتحار المرتكبة عام 2011 بلغت 39 جريمة، وبدأت بعدها بالإرتفاع حيث أرتكبت 86 جريمة عام 2012، و 108 جريمة عام 2013، وإنخفضت الى 100 جريمة عام 2014 لتعود وترتفع خلال عام 2015 حيث بلغت 113 جريمة.

وفي ظل هذه الأرقام المتزايدة من حالات الإنتحار أو حالات الشروع في الإنتحار، فإن عدد من الخرافات المتعلقة بالإنتحار والمنتشرة بين الأشخاص في الأردن وعلى مستوى العالم تساهم في منع مد يد المساعدة للأشخاص المعرضين لخطر الإنتحار.

وتقول الخرافة الأولى بأن “الناس الذين يتحدثون عن الإنتحار لا يقصدون القيام بذلك”، وفي الحقيقة كما تقول منظمة الصحة العالمية أن الناس الذين يتحدثون عن الإنتحار قد يسعون للحصول على المساعدة أو الدعم، كون عدد كبير منهم يعانون من القلق والإكتئاب واليأس وربما يشعرون أنه لا يوجد خيار آخر.

وتقول الخرافة الثانية بأن “معظم حالات الإنتحار تحدث فجاة دون سابق إنذار”، والحقيقة أن معظم حالات الإنتحار قد سبقها علامات تحذيرية سواء لفظية أو سلوكية، وبالتأكيد هنالك حالات قد تحدث دون سابق إنذار إلا أنه يجب أن نعرف ما هي هذه العلامات التحذيرية والإنتباه لها.

وتقول الخرافة الثالثة بأن “الشخص الذي لديه ميول إنتحارية عازم على الموت”، والحقيقة على العكس من ذلك، غالباً ما يكون الأفراد الذين لديهم ميول إنتحارية مترددين ما بين الحياة أو الموت، وقد يتصرف الشخص بإندفاع عن طريق شرب المبيدات الحشرية مثلاً، ويموت بعد بضعة أيام على الرغم من أنه كان يريد أن يعيش، لذلك فإن الحصول على الدعم النفسي في الوقت المناسب يكون سبباً في الوقاية من الإنتحار.

أما الخرافة الرابعة فتقول “الشخص الذي يفكر مرة في الإنتحار سيظل دائماً يفكر في الإنتحار”، والحقيقة أن تصاعد خطر الإنتحار غالباً ما يكون قصير الأجل ويرتبط بوضع محدد، وفي حين أن الأفكار الإنتحارية قد تعود مرة أخرى، إلا أنها ليست دائمة وبإمكان الشخص الذي يعاني من الأفكار والمحاولات الإنتحارية في السابق المضي قدماً ليعيش حياة طويلة.

والخرافة الخامسة تقول بأنه “فقط ممن لديهم إضطرابات نفسية يقدمون على الإنتحار”، والحقيقة أن السلوك الإنتحاري يشير الى التعاسة العميقة لكن ليس بالضرورة الى الإضطراب النفسي، ولا يتأثر كثير من الناس المتعايشين مع الإضطرابات النفسية بالسلوك الإنتحاري، وليس كل الناس الذين ينتحرون لديهم إضطراب نفسي.

أما الخرافة السادسة والأخيرة فتقول أن ” الحديث عن الإنتحار فكرة سيئة ويمكن تفسيرها على أنها تشجع على الإنتحار”، والحقيقة أنه ونظراً لإنتشار وصم الإنتحار على نطاق واسع فإن معظم الناس الذين يفكرون في الإنتحار لا يعلمون مع من يتحدثون، وبدلاً من تشجيع السلوك الإنتحاري فإن الحديث بإنفتاح يمكن أن يمنح الفرد خيارات أخرى أو الوقت لإعادة التفكير في القرار المتخذ، وبالتالي الوقاية من الإنتحار.

وتضيف “تضامن” بأن عوامل الخطر الرئيسية للإنتحار كما ذكرتها منظمة الصحة العالمية، تتمثل في العوائق التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية، وسهولة الحصول على وسائل الإنتحار، والتقارير الإعلامية غير الملائمة، والوصم المصاحب لسلوك طلب المساعدة، والكوارث والحروب والصراعات، وضغوط التبادل الثقافي والتفكك، والتمييز، والصدمة أو الإنتهاك، والشعور بالعزلة وفقدان الدعم الاجتماعي، والصراع أو الشقاق أو الخسارة في العلاقات.

فيما تمثلت عوامل الخطورة الفردية في وجود محاولة إنتحار سابقة، والإضطرابات النفسية، وإستهلاك الكحول على نحو ضار، وفقدان الوظيفة أو الخسارة المالية، واليأس، والألم المزمن، ووجود تاريخ عائلي للإنتحار، والعوامل الوراثية والبيولوجية.