“عمومية” اتحاد الكرة تنتخب الطباع نائبا للرئيس وعليان عضوا

الأمير علي يؤكد أهمية التغيير لما يخدم الكرة الأردنية

الاصلاح نيوز-

أكد سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، أن الاتحاد يتجه نحو التغيير لما فيه خدمة الكرة الأردنية، التي تتطلع لتحقيق العديد من الإنجازات على مختلف الصعد.

وتمنى سموه خلال ترؤسه اجتماع الهيئة العامة العادي لاتحاد الكرة الذي عقد يوم أمس في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب، على الجميع الاستماع لافكار الاتحاد، التي تهدف إلى تحقيق مصالح الجميع كاتحاد وأندية ومنظومة كرة القدم كاملة.

وشهد اجتماع الهيئة العامة اجراء الانتخابات التكميلية لمنصب نائب رئيس الهيئة التنفيذية، ومنصب عضو الهيئة التنفيذية، حيث تم انتخاب مصطفى الطباع نائبا لرئيس الهيئة التنفيذية بالتزكية، كما تم انتخاب محمد عليان عضوا في الهيئة التنفيذية بالتزكية ايضا، وسط حالة من الرضى على الاختيارات الأخيرة في ظل السمعة العطرة التي يحظى بها الطباع وعليان.

الاجتماع الذي شهد اكتمال النصاب بحضور 51 عضوا من أصل 66، بدأ بالسلام الملكي، قبل الوقوف دقيقة حداد وقراءة سورة الفاتحة على روح نجم الكرة الأردنية الراحل خالد عوض، الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى يوم أمس، حيث اشاد أمين سر الاتحاد سيزار صوبر بمناقب الفقيد الذي قدم خدمات كبيرة للكرة الأردنية ،سواء من خلال اللعب في المنتخب الوطني أو من خلال النادي الفيصلي، قبل أن ينتقل إلى عامل التدريب، ومديرا للأكاديمات والواعدين في اتحاد الكرة.

الإنجازات الإدارية

بعد ذلك صوتت الهيئة العامة بالموافقة على التقريرين المالي والإداري، حيث استعرض الاتحاد عبر شريط مصور لابرز الانشطة الإدارية والإنجازات التي تحققت خلال العام 2016، والتي من ابرزها مشاركات المنتخبات الوطنية في مختلف المنافسات والانشطة، واستضافة الأردن لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما، وانجاز المسابقات المحلية، إضافة إلى الانشطة الأخرى التي تصدى لها الاتحاد خلال العام الماضي.

التقرير المالي

وتلا مصطفى الطباع التقرير المالي أمام الهيئة العامة، والذي تضمن عرضا للميزانية الموحدة والمدققة، وميزان المراجعة وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية 2016، مبينا الارقام التي واجهها الاتحاد خلال العام 2016، مشيرا إلى أن الضائقة المالية تعتبر أحد ابرز التحديات التي تواجه اتحاد كرة القدم.

واستعرض الطباع عددا من الارقام والتي من ضمنها ارتفاع إيرادات العام 2016 الى أكثر من 12 مليون دينار مقارنة مع 9 ملايين في العام 2015، إضافة إلى العديد من الارقام المتعلقة بنفقات وإيرادات الاتحاد.

وأشار الطباع ايضا إلى حصيلة المبلغ الذي حصل عليه الاتحاد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد استضافة مونديال الشابات تحت 17 عاما، والنفقات التي انفقها الاتحاد لتأمين اقامة هذا الحدث العالمي الكبير.

وعقب تلاوة التقرير المالي، صادقت الهيئة العامة على الموازنة للعام 2017، قبل أن يتم تعيين المدققين المستقلين للسنة المالية 2017، حيث تم تكليف شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية، لتدقيق بيانات الاتحاد المالية للسنة المالية المنتهية.

إضافة 4 اسماء للاعضاء المعترف بهم

وشهد الاجتماع ايضا، إعلان إضافة 4 شخصيات إلى الاعضاء المعترف بهم، حيث تم إضافة قيس زيادين ومعين قدادة وسمر نصار وأحمد الهناندة، وذلك انطلاقا من الرغبة في استثمار مثل هذه الشخصيات في تطوير كرة القدم، واشراك القطاع الخاص في الدعم.

نقاش وطروحات

وشهد الاجتماع فتح باب النقاش وتداول بعض الطروحات والأفكار والقضايا التي تطرق اليها اعضاء الهيئة العامة.

واستقبل الاجتماع اقتراحات من أندية الصريح والطيبة وشباب حوارة، حيث اقترح الصريح الغاء الهبوط لمصاف أندية الدرجة الأولى، وهو ما رفضه الاتحاد الذي أكد أن مثل هذه الخطوة تكلف صندوق الاتحاد مبالغ مالية، قبل أن يعد بتحويل الموضوع للدراسة من قبل الهيئة التنفيذية.

واقترح نادي الطيبة الغاء الشهادة الجامعية كشرط لانتخابات الاتحاد، وهو ما تم مناقشته قبل رفضه، قبل ان يتساءل نادي شباب حواره عن اسباب انتشار الملاعب التتدريبية في العاصمة عمان على حساب المحافظات خاصة محافظة إربد، حيث يرى شباب حوارة أن استضافة الأردن لمونديال الشابات كان فرصة لانشاء ملاعب تدريبية في إربد.

وأثار الحديث عن الملاعب نقاشا في الاجتماع، حيث أكد سمو الأمير علي سعيه لتوفير الملاعب لكل مناطق المملكة، قبل أن يعلن امين عام الاتحاد سيزار صوبر عن انشاء ملعب في بلدية الرمثا بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم نهاية العام الحالي، مؤكدا على السعي لدعم كل المناطق بالملاعب.

ودار نقاش وحوار في بعض الأمور من ابرزها اقتراح الأمين العام السابق للاتحاد فادي زريقات، بانشاء صندوق لدعم اللاعب، ضمن اسس ومعايير واضحة لتوفير الدعم للحالات الإنسانية المتعلق بنجوم الكرة الأردنية.

“الغد”