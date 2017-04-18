الاشغال الشاقة لقاتل شاب في مشاجرة بين عشيرتين

الاصلاح نيوز-

قضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الثلاثاء بوضع متهم بقتل شاب خلال مشاجرة جماعية نشبت في منطقة القصور بين عشيرتين بالأشغال الشاقة عشر سنوات.

كما قضت في جلستها التي ترأسها القاضي ابراهيم ابو شما وعضوية القاضيين عزام النجداوي وحسان المجالي بوضع متهمين اثنين بالتدخل بالقتل بالأشغال الشاقة مدة ست سنوات، واعلنت براءة 5 متهمين من تهمتي القتل بالاشتراك والتدخل بالقتل.

وكانت مشاجرة وقعت بين ابناء عشريتين اشترك فيها عدد من الاشخاص واستخدمت فيها الاسلحة النارية ما اسفر عن مقتل شاب .

واحالت النيابة العامة ثماني متهمين للمحاكمة بتهم القتل بالاشتراك والتدخل بالقتل.

وقدم القاضي عزام النجداوي قرار مخالفة لقرار الهيئة الحاكمة الصادر بالأكثرية اشار لعدم وجود ادلة كافية تثبت وجود المتهم الرئيسي في مسرح الجريمة وبين انه كان على المحكمة استبعاد شهادة عدد من شهود النيابة كونهم لم يجزموا وجوده من عدمه.