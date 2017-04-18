نواب أميركيون يوصون بـ “بيع” الأردن طائرات بدون طيار

الاصلاح نيوز-

حثت مجموعة مكونة من 12 عضو في مجلس النواب الاميركي، الرئيس دونالد ترامب على بيع طائرات مسيرة من دون طيار مسلحة بتكنولوجيا حربية عالية لصالح الاردن ودولة الامارات العربية المتحدة، وذلك عقب ايقاف اداراة الرئيس السابق باراك اوباما هذه الخطوة.

وأوضحت شبكة ‘سي ان ان’ الاخبارية أمس الاثنين في مادة نشرت على موقعها، وفق رسالة وردتها اخيراً، ان الاردن والامارات دولتان عربيتان حليفتان لاميركا في قتال تنظيم ‘داعش’، لافتة الى ان الدولتين تتجهان الى الصين كبديل عن الولايات المتحدة، من أجل شراء تكنولوجيا الطائرات الحربية المسيرة من دون طيار.

ووجه النواب رسالة الى الرئيس ترامب قالو فيها: ان بيع الطائرات من دون طيار التي تصنعها شركة (داينز اتوميكس) التي تتخذ من مدينة سان دييغو مقراً لها، ‘سيرفد الاقتصاد الاميركي بمليار دولار، وسيحافظ على بقاء الاف الوظائف في الشركات المصنعة’.

وعارضت إدارة أوباما سابقاً فكرة بيع نسخة مطورة لطائرة مسيرة من دون طيار طراز ‘مغ – 9 ريبر’، إلى للأردن والإمارات العربية المتحدة وغيرها من حلفاء الشرق الأوسط.

وكانت الادارة قالت انه لا يجب مشاركة التكنولوجيا خارج نطاق الحلفاء الوثيقين، عملاً بشروط نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ، وهو اتفاق عمره 30 عاما، يهدف الى الحد من انتشار تكنولوجيات الصواريخ والطائرات من دون طيار.

وباعت أميركا، حلفائها الأوروبيين مثل بريطانيا وإيطاليا طائرة ‘مغ – 9 ريبر’ المطورة. وتمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من الحصول على نسخة غير مسلحة من طائرات ‘بريداتور إكس بي’ المسيرة من دون طيار.

وواجهت إدارة أوباما الراحلة ضغوطا، من أجل السماح لحلفاء الشرق الأوسط بشراء طائرات ‘ريبر’ و ‘بريداتور’، في حين وصفت المملكة الأردنية الهاشمية بأنها شريك رئيس في محاربة تنظيم ‘داعش’ الارهابي، وفق ما نشرته صحيفة ‘وول ستريت’ في العام 2015.

CNN