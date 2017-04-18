البزايعة يباشر عمله – سيرة ذاتية

الاصلاح نيوز-

باشر اللواء مصطفى عبدربه البزايعة، عمله صباح اليوم الثلاثاء، مديراً عاماً للدفاع المدني، خلفا لسلفه طلال الكوفحي الذي صدرت الإرادة الملكية يوم أمس بترفيعه إلى رتبة فريق أول بعد أن أحيل إلى التقاعد.

وأكد البزايعة “اعتزازه وفخره بالثقة الملكية السامية بتعيينه مديراً عاماً للدفاع المدني والتي ستكون عنوان عطاء وتميز واستمرارية في إدامة عجلة التطوير والتحديث في هذا الجهاز الإنساني تجسيداً للرؤى الملكية السامية”.

يشار إلى أن اللواء البزايعة حاصل على العديد من الدورات الداخلية والخارجية خلال خدمته في القوات المسلحة الأردنية، حيث شغل العديد من المواقع القيادية والإدارية أبرزها:

– رئيس شعبة الأفراد/ مديرية شؤون الأفراد.

– رئيس دائرة المساندة الاجتماعية لشؤون العسكرية/ مديرية شؤون الأفراد.

– مديراً لشؤون الأفراد في القوات المسلحة.

– ملحقاً عسكرياً في بكين.

– رئيس جمعية الملكة رانيا لرعاية العسكريين وأسرهم.

الأوسمة والشارات:

– وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الرابعة.

– شارة الكفاءة الإدارية والفنية.

– وسام الاستقلال من الدرجة الثالثة.

– شارة تقدير الخدمة المخلصة الطويلة.

– شارة المشاركة في مؤتمر عمان الأول.

– وسام الكوكب من الدرجة الثانية.

– شارة الكفاءة القيادية.

– شارة مئوية الثورة العربية الكبرى.

وبحسب إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني، فإن اللواء البزايعة سيتلقى التهاني بالثقة الملكية السامية اليوم وغدا، في نادي ضباط الدفاع المدني الكائن في ضاحية الرشيد وذلك من الساعة الخامسة ولغاية الساعة العاشرة مساء.