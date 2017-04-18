العراق: قوات أميركية خاصة تصل إلى الأنبار لقتال داعش

الاصلاح نيوز-

كشف ضابط بالجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، النقاب عن وصول قوات خاصة أميركية إلى قاعدة “الأسد” في محافظة الأنبار، بغية المشاركة في استعادة مدن غرب المحافظة من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال ضابط برتبة عميد في تصريح لوكالة أنباء الأناضول التركية إن “قوة كبيرة من القوات الخاصة الأميركية (لم يحدد حجمها) وصلت قاعدة عين الأسد بناحية البغدادي 90 كم غرب الرمادي”.

وأضاف الضابط مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث للإعلام، إن “تلك القوات كانت متواجدة في العراق بقاعدة البكر الجوية شمال العاصمة بغداد، ثم انتقلت برتل عسكري كبير إلى قاعدة الأسد”.

وتابع الضابط العسكري، أن “تلك القوات وصلت بكامل معداتها وآلياتها العسكرية، استعدادًا للمشاركة (لم يوضح طبيعتها) بعمليات تحرير مدن “عنه”، “وراوه”، و”القائم” غرب الأنبار من تنظيم داعش”.

وتستعد القوات العراقية وبمساندة العشائر لعملية عسكرية واسعة لتحرير مدن “عنه”، “وراوه”، و”القائم” غربي الأنبار من “داعش”، ومن المقرر أن تقوم القوات الأمريكية بمساندتها، بحسب قيادات عسكرية عراقية.

يذكر أن تنظيم “داعش” سيطر على مدن “عنه”، “وراوه”، و”القائم” غرب الأنبار بعد انسحاب القوات الأمنية العراقية منها منتصف 2014، فيما أكملت القوات العراقية والعشائر المساندة لها استعداداتها لتحرير تلك المدن بدعم من التحالف الدولي.

وتتواجد قوات “التحالف الدولي” في قاعدتين بالأنبار هما “الحبانية” (30 كم شرق الرمادي)، و”عين الأسد”، وتقدم تلك القوات المشورة لنظيرتها العراقية بعمليات تحرير المناطق التي سيطر عليها التنظيم المتطرف في المحافظة.

ويتواجد في العراق 4 آلاف جندي أميركي على الأقل منتشرين في قواعد عسكرية بأرجاء البلاد، حيث يتولون تدريب الجيش، وتقديم المشورة في الحرب ضد “داعش”.

كما تقدم القوات الأمريكية دعمًا مدفعيًا للقوات العراقية، التي تخوض حربًا منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لتحرير مدينة الموصل، شمالي البلاد، من قبضة التنظيم الإرهابي.