بدء الترشح لانتخابات “الصحفيين” – أسماء

الاصلاح نيوز-

بدأ اليوم الثلاثاء، الزملاء الراغبون بخوض غمار انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين، لمنصبي النقيب ونائب النقيب، وأعضاء مجلس النقابة، التسجيل في النقابة، للإعلان رسميا عن خوضهم للانتخابات المقررة في الثامن والعشرين الشهر الحالي، ما يشي بأن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في استقطاب المرشحين.

وترشح اليوم لمنصب النقيب، هم راكان السعايدة، فخري أبو حمدة، حسين العموش، ماجد الأمير، وعبداللطيف القرشي، فيما ترشح لمنصب نائب النقيب ثلاثة زملاء هم موفق كمال، سليمان قبيلات، وينال برماوي.

كما ترشح عدد من الزملاء لعضوية المجلس حيث يتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من 27 زميلاً وزميلة مع انتهاء سباق الترشح.

ويحق لألف و45 من أصل ألف و229 عضو هيئة عامة، التصويت في الانتخابات في حال اكتمل النصاب. ومن اللافت في هذه الانتخابات، ترشح خمس زميلات صحفيات لعضوية المجلس، وهو عدد غير مسبوق في الانتخابات السابقة.

وتشهد أروقة الصحف اليومية والمؤسسات الإعلامية هذه الفترة، حراكا انتخابيا كبيرا، بحيث يعمد الزملاء للقيام بجولات انتخابية، تستهدف المؤسسات الصحفية، لكسب تأييد صحفيين، بالإضافة للترويج لبرامجهم الانتخابية، وإقناع أعضاء الهيئة العامة بترشيحهم.

وعلى الرغم مما تشي به جولات المرشحين من محاولات للدفع باتجاه تقديم تصورات وأفكار مختلفة، إلا أن غالبية الطروحات بدت متشابهة، وتصب في خانة الخدمات، والهم المعيشي للصحفيين ومستقبل الصحافة الورقية وهيبة النقابة، بالإضافة لامتيازات أعضاء الهيئة العامة.