وفاة نجم الكرة السابق خالد عوض

الاصلاح نيوز-

توفي نجم المنتخب الوطني لكرة القدم والنادي الفيصلي السابق خالد عوض، اليوم الثلاثاء، إثر نوبة قلبية حادة.

عوض الذي شغل قبل وفاته مدير مراكز الواعدين والاكاديميات في اتحاد كرة القدم، يعتبر من ألمع نجوم الكرة الاردنية خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث قاد المنتخب الوطني لتحقيق العديد من الانجازات عبر اهدافه الحاسمة، كما قاد فريق الفيصلي لتحقيق الكثير من البطولات على مختلف الصعد.

وعقب اعتزاله اللعب توجه عوض الى مجال التدريب، وحصل على لقب المحاضر الآسيوي من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما اشرف على تدريب العديد من الفرق المحلية ابرزها الفيصلي قبل أن يتم استقطابه لاتحاد كرة القدم للاستفادة من خبرته.

وكان الظهور الأخير لعوض يوم السبت الماضي على شاشة القناة الرياضية الأردنية في الاستوديو التحليلي لمباراة الفيصلي والصريح.-(بترا)