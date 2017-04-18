مفاوضات لاستيراد الغاز من عُمان

الاصلاح نيوز-

قرر مجلس الوزراء الاثنين الموافقة على خطاب نوايا بين كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة النفط والغاز العُمانية وقيام شركة الكهرباء الوطنية بالتفاوض مع الشركة العُمانية العالمية للمتاجرة بالتوازي مع عملية طرح العطاء العالمي لشراء الغاز المسال بهدف الحصول على اقل الاسعار.

ويأتي ذلك في اطار سعي وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل بزيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي وتنفيذا لسياستها بالبحث عن مصادر جديدة للتزود بالغاز الطبيعي لتحقيق امن التزود بالطاقة.

بترا