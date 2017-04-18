النقل: قريبا تعليمات ترخيص خدمات النقل المدرسي ورياض الاطفال

الاصلاح نيوز-

أعلن وزير النقل المهندس حسين الصعوب، مساء اليوم الاثنين، قرب الانتهاء من ترخيص تعليمات مقدمي خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال، وتحديث تعليمات تسجيل واستخدام الحافلات بالصفة الخصوصية، والمواصفات والشروط الواجب توافرها فيها لسنة 2017.

ولفت إلى ان اللجنة المشكلة لهذا الخصوص تتكون من فنيين وقانونيين من كوادر الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري ووزارة الداخلية ممثلة بمديرية الأمن العام، إذ عملت هذه الجهات مجتمعة لإعداد التعليمات الخاصة بالصفة الخصوصية لنقل طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس والشركات، وهي بصدد الانتهاء من إعدادها في الأيام القليلة المقبلة ليتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة لإقرارها حسب الأصول.