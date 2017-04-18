86 شابا يتطوعون بالشرطة والدفاع المدني في ‘‘الركبان‘‘

الاصلاح نيوز-

يتطوع 86 شابا من مخيم الركبان، للعمل في مكتب الشرطة والدفاع المدني الذي تم استحداثه مؤخرا من قبل مجلس عشائر تدمر والبادية السورية في المخيم، لخدمة اللاجئين وتوفير الأمن في المخيم.

وبحسب نائب رئيس مجلس عشائر تدمر والبادية السورية وعضو مجالس إدارة مكتب الإغاثة في مخيم الركبان محمد أحمد درباس، فإن مكتب الشرطة سيعمل على حفظ الأمن وحل النزاعات بين اللاجئين، وحماية المخيم من تسرب إرهابيين تابعين لتنظيم “داعش” الإرهابي، والتدقيق على اللاجئين الجدد الهاربين من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم” داعش”.

وقال درباس إن طواقم الشرطة وصل عددهم إلى 86 شخصا من الشباب المتطوعين، وهم بحاجة إلى دعم ومستلزمات شرطية ولباس ودورات تدريبية، ليتمكنوا من القيام بواجباتهم.

وطالب درباس المنظمات الدولية والجهات المعنية بالعمل على تأمين لباس خاص للمتطوعين في الشرطة والدفاع المدني في المخيم، وإخضاعهم إلى دورات تدريبية كافية لصقل مهاراتهم، وتمكينهم من القيام بواجباتهم في حماية اللاجئين وتقديم الخدمات لكافة قاطني المخيم ومنع تسلل الإرهابيين بين المدنيين.

وأشار درباس إلى أن جيش أبناء العشائر في المخيم يقوم بواجباته في حماية محيطه، حيث تنتشر دورياته، إلا أن المخيم بحاجة الى رجال شرطة بإمكانهم التعامل مع المدنيين داخل المخيم، حسب العادات والأعراف المتعارف عليها بين اللاجئين السوريين في مخيم الركبان.

وأضاف درباس أن الشباب المتطوعين في مكتب الشرطة والدفاع المدني في المخيم قاموا ببناء مبنى لمغفر الشرطة يتبع للمجمع الإداري بإدارة مجلس عشائر تدمر والبادية السورية، بهدف توفير كوادر الشرطة والدفاع المدني بين اللاجئين والاطلاع على مشاكلهم.

ويأتي دور الشرطة والدفاع المدني في المخيم بعد غياب طويل للرقابة الأمنية في تحصيل حقوق اللاجئين، وإعطائهم حصصهم من المساعدات الغذائية والطبية، ومنع سيطرة المتنفذين من السيطرة على توزيع المساعدات الغذائية والطبية المقدمة من المنظمات الإغاثية والإنسانية.

وقال درباس إن مكتب الشرطة والدفاع المدني في المخيم يمكنه أن يلعب دورا رئيسيا في تنظيم عملية توزيع المساعدات الغذائية والطبية على اللاجئين، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها، مشيرا إلى أن التجارب السابقة في عملية توزيع المساعدات الغذائية والطبية لم تكن ناجحة بسبب سيطرة المتنفذين عليها.

وبين درباس أن واجبات الشرطة والدفاع المدني مشتركة في تقديم الخدمات على اللاجئين، حيث يقوم الدفاع المدني بنقل المرضى والمصابين إلى مراكز العلاج، إضافة إلى تنظيم توزيع المساعدات الطبية، وتقديم الخدمات العلاجية والاسعافات الأولية على المرضى والجرحى والمصابين، وتأمين بعض العلاجات لأصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى الضغط والسكري.

وأوضح درباس أن المخيم يشهد يوميا قدوم عائلات وأسر نازحة هربت من المعارك التي اشتدت في مناطقهم، ومنهم من قدم الى المخيم من مناطق يسيطر عليها تنظيم “داعش” الإرهابي، مؤكدا أن دور الشرطة مع اللجان المختصة في المخيم يأتي للتأكد من عدم تسرب الإرهابيين بين اللاجئين وتواجدهم بين المدنيين، وتسجيل اللاجئين الجدد في كشوفات بعد التأكد منهم ومن أوراقهم الثبوتية.

من جهته قال الناشط الاجتماعي في مخيم الركبان أحمد الجابر إنه من الضروري وجود رجال شرطة ودفاع مدني داخل المخيم، لحفظ الامن وحل النزاعات بين اللاجئين، مؤكدا ان تطوع الشباب في مكتب الشرطة والدفاع المدني يأتي بعد معاناة طويلة مع الفوضى والغياب الكامل للرقابة الامنية.

وأكد الجابر ان المتطوعين في الشرطة والدفاع المدني لا يتقاضون رواتب ولا يتوفر لديهم أي مستلزمات أو لباس خاص بهم، وهم يقومون بعملهم، بشكل تطوعي بهدف حماية المخيم وتقديم الخدمات للاجئين.