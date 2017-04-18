الاحتياطي الأجنبي ينخفض 6.6 %

الاصلاح نيوز-

انخفض احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.6 % ليبلغ 11.307 مليار دينار مقارنة مع 12.115 مليار دينار في نهاية العام 2016.

وعزا مصدر حكومي رفيع انخفاض الاحتياطي إلى صفقة البنك العربي في شباط (فبراير) الماضي، والتي استحوذ من خلالها مستثمرون أردنيون وعرب على حصة عائلة الحريري في البنك والبالغة 20 %، وبقيمة 1.12 مليار دولار.

ومن الأسباب أيضا، وفق المصدر ذاته، استخدام جزء من الاحتياطي الأجنبي في تحويلات نقدية لشركة مصفاة البترول الأردنية، وفي إنشاء حساب الخزينة الموحد للحكومة.

وحساب الخزينة الموحد هو حساب تتجمع فيه أرصدة حسابات الوزارات والدوائر الحكومية لدى البنك المركزي، حيث يوجد حساب وسيط لكل وزارة أو دائرة يظهر فيه صافي الحركات الدائنة والمدينة، وبالتالي يتم عكس المبلغ الصافي على حساب الخزينة الموحد في نهاية اليوم.

وكانت قيمة أونصات الذهب الموجودة لدى البنك المركزي ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 1.192 مليار دينار مقارنة مع 1.078 مليار دينار في نهاية 2016.