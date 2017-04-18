الزراعة: 1500 طن خضار يوميا الى دول الخليج

الاصلاح نيوز-

اكد الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة د. نمر حدادين ان المملكة تصدر يوميا 1500 طن من الخضار الى دول الخليج، وان الوزارة لا تفرض على التجار تحديد اسواق التصدير او الاستيراد، و بعض التجار هم من يختارون اسرائيل كسوق لمنتجاتهم مع العلم ان نسبة التصدير لها اعلى من نسبة الاستيراد منها.

وكشفت جداول احصائيات الصادرات والواردات في وزارة الزراعة ان حجم التصدير لشهر اذار بلغ 24773.4 طن خضار وكانت الاسواق الخليجية الاكثر استقبالا للمنتجات الاردنية، كما تم تصدير 284.8 طن من الفواكه وكانت السوق الكويتية الاعلى استيرادا من المملكة، كما تم تصدير الباذنجان والخيار والفلفل الحلو والكوسا لاسرائيل.

كما كشف الجداول انه لم يتم استيراد اي نوع من الخضار او الفواكه من اسرائيل الشهر الماضي، وتم استيراد الزعتر الناشف والليمون من فلسطين.

وبلغت مستوردات المملكة 330221 طن خضار و 22214.97 طن من الفواكه خلال اذار الماضي.