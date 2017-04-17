ريهانا تختار أغرب تصميم لدار Gucci وتظهر به فى Coachella

الاصلاح نيوز-

تعرف النجمة العالمية ريهانا أنها من عشاق اتباع أحدث خطوط الأزياء والموضة، خاصة ذات التصميم المميز، وقررت أمس ريهانا أن تخطف الأنظار نحوها من جديد، فنشرت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الأجتماعى الشهير “إنستجرام” صورتين لها مرتدية أكثر تصميم أثار الجدل بمجرد ظهوره على الـrunway بعرض أزياء Gucci بمجموعة خريف 2017 وهو أحد الاتجاهات الجديدة للموضة التى فجرها الدار.

فظهرت ريهانا بإحدى الصور التى التقطتها قبل توجهها لحضور Coachella مرتدية هذا التصميم اللامع الذى غطى وجهها كاملا، أيضا لم تنسى ريهانا ارتداء نظارتها الشمسية، وأكد الكثيرون أن بهذه الإطلالة ستكون ريهانا الأكثر أناقة ورقى فى Coachella.

يذكر أن ريهانا كشفت مؤخرا عن تعاونها مع “Chopard” من أجل إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة والتى تحمل اسم “Rihanna Loves Chopard”، والتى سيتم إطلاقها فى مهرجان كان السينمائى الدولى والذى سيقام فى شهر مايو المقبل.