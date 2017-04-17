شيرين رضا تسخر من مظاهر الاحتفال بشم النسيم

الاصلاح نيوزـ

سخرت الفنانة المصرية شيرين رضا، من مظاهر الاحتفال بشم النسيم لدى المصريين خاصة أكلت الفسيخ الشهيرة، بصورة قامت بنشرها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستغرام”.

الصورة كانت لبعض الفسيخ ومرفقة بتعليق: “أنتم فاكرين لما تقولوا إن الفسيخ يمكن أن يصيب بالشلل أن المصريين مش هاياكلوا فسيخ، بالعكس المصريين هما اللي هيجيبوا شلل للفسيخ”.

شيرين رضان أرفقت الصورة بضحكة في تعليقها عليها، وحصدت الصورة العديد من التعليقات من قبل جمهورها.

يذكر أن شيرين رضا، قامت مؤخرًا بزيارة مصابي تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية ، وكانت قبلها قد طالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعدام ما أسمتهم بالإرهابيين المحبوسين.