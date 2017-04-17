تحطم طائرة تدريب في جنوب العراق

الاصلاح نيوز–

تحطمت طائرة تدريب من طراز “لاستا 95″، واصيب طياراها بجروح بسبب خلل فني بعد اقلاعها الاحد من قاعدة الامام علي الجوية في جنوب العراق ، حسبما ذكرت مصادر عسكرية وطبية الاثنين .

وقال ضابط برتبة عقيد في قاعدة الامام علي، ان “طائرة تدريب طراز لاستا 95 ، تحطمت الاحد، بعد الاقلاع بسبب خلل فني ما ادى الى اصابة طاقمها المكون من طيارين اثنين بجروح”.

واكد ضابط في القوة الجوية، “اصابة ضابطين طيارين احدهما برتبة رائد والثاني ملازم جراء سقوط الطائرة وتحطمها”.

بدوره، اكد الطبيب جاسم الخالدي مدير عام دائرة صحة محافظة ذي قار، كبرى مدنها الناصرية، معالجة طيارين اثر اصابتهما بجروح جراء تحطم طائرة تدريب” مؤكداً “استقرار الوضع الصحي للطيارين”.

و”لاستا 95″ الصربية الصنع احدى طائرات التدريب في القوة الجوية العراقية التي تلعب دوراً بارزاً في الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية في البلاد.

وتستخدم القوة الجوية قاعدة الامام علي في محافظة ذي قار، كموقع تدريب بدلاً من قاعدة سبايكر مقر كلية القوة الجوية في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، منذ سيطرة الجهاديين على مناطق في هذه المحافظة عام 2014.