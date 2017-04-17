صحيفة تحدد مصير زيدان مع ريال مدريد

الاصلاح نيوز-

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد ينوي الإبقاء على زين الدين زيدان، مدربًا للفريق الملكي مهما كانت النتائج خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن استمرارية المدرب الفرنسي لا تعتمد على النتائج كما حدث مع من سبقه، مشيرة إلى أنه يحظى بثقة عمياء من إدارة النادي.

وأضافت الصحيفة: “يبدأ ريال مدريد غدًا الأسبوع الأهم في الموسم، وليس هناك شيء مؤكد سوى أن زيدان سيبقى مدربًا للفريق بغض النظر عما يحدث في الليجا ودوري أبطال أوروبا”.

وتابعت: “زيدان يملك ثقة كاملة من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، وهو مستمر كمدرب للفريق في الموسم المقبل في كل الحالات باستثناء عدم رغبته هو بذلك”.

وأردفت: “على عكس المدربين السابقين لن تقاس استمرارية زيدان وفقًا للنتائج، فهناك ثقة عمياء في طريقة إدارته لمجموعة اللاعبين التي يشرف عليها”.

وأكملت: “زيدان الذي يعتبر جزءا مهما من التاريخ الحديث لريال مدريد لا يزال يملك فرصة تحقيق ثنائية الليجا ودوري الأبطال والتي لم تتحقق منذ 1958”.

وواصلت: “ينتهي عقد زيدان في 30 يونيو 2018، وحتى اللحظة لا يفكر في تمديده حيث يشعر بتقدير النادي له ويعرف أن بوصلة كرة القدم تتغير كل مباراتين”.

وأوضحت: “زيدان يخطط للموسم المقبل منذ عدة أشهر وصوته مسموع في كل القرارات الحاسمة للنادي فيما يخص الموسم التحضيري والتعاقدات المحتملة”.

واسترسلت: “سيتعين على زيدان اتخاذ قرارات مؤلمة في بعض الحالات فيما يتعلق ببعض اللاعبين، وكل شيء يشير إلى أن ثلاثي الـBBC لن يصبح غير قابل للمس”.

واستطردت: ” قد نرى تعاقدات للتشكيلة الأساسية لريال مدريد فهذا هو مبدأ الحياة والتجديد الضروري لفريق يطمح لتحقيق جميع البطولات مثل ريال مدريد”.

وأفادت: “ليس من الغريب أن يضع النادي وزيدان نفسه تاريخ 30 يونيو 2018 موعد لنهاية العقد، فمن الصعب أن نشاهد اليوم فيرجسون جديد في كرة القدم”.

وأتمت: “آخر مدرب تم تجديد عقده هو جوزيه مورينيو، ولكنه فسخ العقد بالتراضي بعد صدامات مع عدة لاعبين، وهو أمر من المستحيل أن يحدث مع زيدان”.