(اجتماعية الوحدات) تكرم رؤساء النادي والقدامى

الاصلاح نيوز-

كرمت اللجنة الاجتماعية في نادي الوحدات رؤوساء النادي و اللاعبين القدامى تقديراً لدورهم.

واقيم التكريم بمقر النادي في منطقة غمدان تحت رعاية نائب رئيس النادي د. بشار الحوامدة و بحضور امين سر النادي عوض الاسمر و مدير نشاط كرة القدم و رئيس اللجنة الاجتماعية زياد شلباية و المدير المالي للنادي عبد الرحمن النجار بالاضافة الى اعضاء اللجنة الاجتماعية (امين سر اللجنة عماد العواودة. نائب رئيس اللجنة ناصر الشعر. عماد ابو علفا. وليد دغمش. داود صالحة. مراد الكوز. محمد الحوراني. محمد ابو مرعي. صابر الشملتي. عبد السلام النبالي. محمد موسي. محمد المقوسي. حسام العبسي. عمر عطون. نصري القيسية).

وتم القاء العديد من الكلمات حيث عبر الحوامدة عبر فيها عن فخره بالحضور الكبير وعن اعتزازه بعمله في هذا الصرح الكبير ،ومن ثم قدمت فرقة منتدى الوحدات الثقافي وصلة غنائية لنادي الوحدات، واستذكر احمد شقر نيابة عن رؤوساء النادي ذكريات تاريخية من مسيرة الوحدات

واستعرض ناصر الشعر نشاطات اللجنة و تنوعها بكافة المجالات و التواصل مع اطياف المجتمع المحلي وتم توزيع الشهادات التقديرية والدروع التذكارية في الختام، ورؤوساء النادي السابقين هم:

المرحوم سليم حمدان. احمد شقر. صلاح دغمش. احمد عبيد. رجب احمد وعمر غنام، فيما ضمت قائمة اللاعبين: عبد المجيد كعوش. صالح العشى. سمير كعوش. اسماعيل يوسف. سمير دعسان. نصر قنديل. صالح الشملتي. خالد سليم. سمير الرجبي. سلامة الرزاز. غسان جمعة. ماجد البسيوني. وليد قنديل. ابراهيم سعدية. حلمي محمود العبسي. علي محمود. ابراهيم العبسي. محمد ابو داود. ناصر غندور. عوض راغب. لؤي عبد الرحمن. عماد الزغل. جلال علي. وسام حزين. عبد الكريم الشدفان. جمال كعوش. يوسف العموري. جلال ملحم. مروان الشمالي. محمد قنديل. محمود غنايم. رافت جلال. عدنان الطويل. محمود صقر. خليل الجارحي. غازي ابو الليل. محمود شلباية. عبد الفتاح حمو. فهمي السكندراني.مازن فتحي. نادر زعتر. سائد شريف. خالد ابو شرار. ابراهيم ابو السمك. حازم الاعرج. علي محمود. حامد اسماعيل. عصام محمود. جمال محمود. اياد ابو صلاح. خالد الغزاوي. ناصر راغب. عمر صالح الالماني. جلال قنديل.